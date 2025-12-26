Language
    विज्ञान और धर्म में कोई टकराव नहीं, भारत बने विश्व गुरु: मोहन भागवत

    By Digital Desk Edited By: Deepak Gupta
    Updated: Fri, 26 Dec 2025 08:38 PM (IST)

    मोहन भागवत ने तिरुपति में भारतीय विज्ञान सम्मेलन में कहा कि विज्ञान और धर्म में कोई संघर्ष नहीं है। उन्होंने भारत को केवल महाशक्ति नहीं, बल्कि 'विश्व

    Hero Image

    राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के सरसंघचालक मोहन भागवत। (रॉयटर्स)

    डिजिटल डेस्क, नई दिल्ली। राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के सरसंघचालक मोहन भागवत ने कहा कि विज्ञान और धर्म के बीच कोई संघर्ष नहीं है और यह आग्रह किया कि अंतत: सभी विभिन्न मार्गों के माध्यम से एक ही सत्य की खोज करते हैं। उन्होंने कहा कि भारत को केवल एक महाशक्ति ही नहीं, बल्कि एक ''विश्व गुरु'' भी बनना चाहिए। लेकिन अब, उत्पादन बढ़ाने की आवश्यकता के कारण, यह 'कैंसर ट्रेन' पंजाब से जयपुर तक चल रही है।

    भारत को बढ़ने के लिए नियत किया गया है क्योंकि यह समय की आवश्यकता है। संघ प्रमुख भागवत ने शुक्रवार को तिरुपति में राष्ट्रीय संस्कृत विश्वविद्यालय में भारतीय विज्ञान सम्मेलन के उद्घाटन सत्र में भारत को अंधविश्वास से उबरने, क्षेत्रीय भाषाओं में ज्ञान को बढ़ावा देने और विकास में संतुलन बनाने की आवश्यकता पर जोर दिया। इस कार्यक्रम में आंध्र प्रदेश के मुख्यमंत्री नारा चंद्रबाबू नायडू भी उपस्थित थे।

    भागवत ने कहा कि धर्म में असंतुलन विनाश की ओर ले जाता है और धर्म को अक्सर धर्म के रूप में गलत समझा जाता है, जबकि यह वास्तव में ''सृष्टि के कार्य करने का विज्ञान'' है। धर्म वह कानून है जिसके द्वारा सृष्टि चलती है। भागवत ने कहा कि विज्ञान ने ऐतिहासिक रूप से धर्म से ''दूरी बनाए रखी'' है क्योंकि यह मान लिया गया था कि इसका वैज्ञानिक जांच में कोई स्थान नहीं है और इस तरह के दृष्टिकोण को उन्होंने मौलिक रूप से गलत बताया।

    उन्होंने कहा, ''हमें यह सुनिश्चित करना होगा कि लोग पुराने अंधविश्वासों से उबरें। हमारे पुराने मंदिरों की वास्तुकला ऐसी है कि वे कई आपदाओं को सहन कर गए हैं। हम पिछले 10,000 वर्षों से पारंपरिक तरीकों से खेती कर रहे हैं और मिट्टी सुरक्षित रही है।''

    भागवत ने कहा कि भारत को दुनिया को वैज्ञानिक और धार्मिक दृष्टिकोण प्रदान करना चाहिए। जबकि भारत को आर्थिक और सामरिक रूप से मजबूत होना चाहिए, इसे केवल एक महाशक्ति बनने के बजाय विश्व गुरु बनने की आकांक्षा करनी चाहिए।

    हनुमान सुपरमैन से अधिक शक्तिशाली : चंद्रबाबू

    आंध्र प्रदेश के मुख्यमंत्री एन.चंद्रबाबू नायडू ने कहा कि भारतीय महाकाव्य हॉलीवुड के सुपरहीरो से कहीं अधिक महान हैं और युवाओं को राम, कृष्ण और राम राज्य के बारे में सीखना चाहिए। उन्होंने कहा, 'भगवान हनुमान की शक्ति सुपरमैन से अधिक है, अर्जुन आयरन मैन या बैटमैन से महान योद्धा थे।'

    नायडु ने तिरुपति के दर्शन के बाद कहा कि माता-पिता, शिक्षकों और समाज से अपील की कि वे बच्चों और युवाओं में भारत के महाकाव्यों और सांस्कृतिक धरोहर का ज्ञान स्थापित करें, बजाय इसके कि उन्हें पश्चिमी सुपरहीरो की कहानियों तक सीमित रखा जाए। भारत के पौराणिक नायक काल्पनिक पात्रों जैसे स्पाइडर-मैन, बैटमैन या सुपरमैन की तुलना में कहीं अधिक मूल्य, शक्ति और आदर्शों का प्रतिनिधित्व करते हैं।

    उन्होंने कहा, 'भगवान राम धर्म का अंतिम प्रतीक हैं, जबकि राम राज्य आदर्श शासन का प्रतिनिधित्व करता है।'

    (समाचार एजेंसी एएनआई के इनपुट के साथ)