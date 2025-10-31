Language
    तेलंगाना में रेड्डी सरकार का बड़ा फैसला, भारतीय क्रिकेट टीम के पूर्व कप्तान को बनाया मंत्री

    By Shubham Tiwari Edited By: Shubham Tiwari
    Updated: Fri, 31 Oct 2025 02:25 PM (IST)

    कांग्रेस नेता और पूर्व क्रिकेटर मोहम्मद अजहरुद्दीन ने तेलंगाना सरकार में मंत्री पद की शपथ ली। राज्यपाल जिष्णु देव वर्मा ने उन्हें शपथ दिलाई। अजहरुद्दीन की नियुक्ति को जुबली हिल्स उपचुनाव के लिए महत्वपूर्ण माना जा रहा है, जहां मुस्लिम मतदाता निर्णायक भूमिका निभा सकते हैं। 

    तेलंगाना सरकार ने भारतीय क्रिकेट टीम के पूर्व कप्तान को बनाया मंत्री (फोटो- पीटीआई)

    डिजिटल डेस्क, नई दिल्ली। कांग्रेस के वरिष्ठ नेता और भारतीय क्रिकेट टीम के पूर्व कप्तान मोहम्मद अजहरुद्दीन को तेलंगाना सरकार ने अपने मंत्रिमंडल में शामिल कर लिया है। मोहम्मद अजहरुद्दीन शुक्रवार को मुख्यमंत्री ए रेवंत रेड्डी के नेतृत्व वाली तेलंगाना सरकार के मंत्रिमंडल में मंत्री पद की शपथ ली।

    तेलंगाना राजभवन में आयोजित एक समारोह में, राज्यपाल जिष्णु देव वर्मा ने मुख्यमंत्री सहित कई महत्वपूर्ण नेताओं की उपस्थिति में पूर्व भारतीय क्रिकेटर मोहम्मद अजहरुद्दीन को शपथ दिलाई। अजहरुद्दीन के शामिल होने से मंत्रिमंडल में कुल 16 सदस्य हो गए हैं। अभी दो और सदस्य शामिल हो सकते हैं। तेलंगाना विधानसभा सदस्यों की संख्या के अनुसार, यहां 18 मंत्री हो सकते हैं।

    मुस्लिम मतदाता निभा सकते निर्णायक भूमिका

    पूर्व क्रिकेटर की मंत्री पद पर नियुक्ति को एक महत्वपूर्ण कदम माना जा रहा है, क्योंकि कांग्रेस पार्टी जुबली हिल्स उपचुनाव में जी-जान से जुटी है, जहां एक लाख से अधिक मुस्लिम मतदाता निर्णायक भूमिका निभा सकते हैं। बताते चले कि इसी साल जून में बीआरएस विधायक मगंती गोपीनाथ के दिल का दौरा पड़ने से निधन के कारण उनकी जगह खाली हो गई है। इसी सीट पर उप चुनाव होना है।

    एमएलसी के लिए किया था नामित

    पिछले हफ्ते अगस्त में तेलंगाना सरकार ने अजहरुद्दीन को राज्यपाल कोटे के तहत विधान परिषद सदस्य (एमएलसी) के रूप में नामित किया था। हालांकि, राज्यपाल जिष्णु देव वर्मा ने अभी तक इस नियुक्ति को मंजूरी नहीं दी है। अजहरुद्दीन ने 2023 के चुनावों में जुबली हिल्स विधानसभा क्षेत्र से चुनाव लड़ा था, लेकिन उन्हें हार का सामना करना पड़ा था। (समाचार एजेंसी पीटीआई के इनपुट के साथ)

