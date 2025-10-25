Language
    मुंबई के राजभवन में 'मोदी का मिशन' पुस्तक का लोकार्पण, राज्यपाल, मुख्यमंत्री और उपमुख्यमंत्री समारोह में शामिल हुए

    By Prince Gourh Edited By: Prince Gourh
    Updated: Sat, 25 Oct 2025 09:59 AM (IST)

    प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के जीवन पर आधारित पुस्तक 'मोदी का मिशन' का लोकार्पण मुंबई में हुआ। राज्यपाल, मुख्यमंत्री और उपमुख्यमंत्री समारोह में शामिल हुए। लेखक बर्जिस देसाई ने इसे राष्ट्रीय पुनर्जागरण का विचार बताया। पुस्तक में अनुच्छेद 370, जीएसटी और अर्थव्यवस्था जैसे मुद्दों पर पीएम मोदी के निर्णयों का विश्लेषण है। वक्ताओं ने पीएम मोदी के नेतृत्व और भारत के विकास में उनके योगदान की सराहना की।

    मुंबई में मोदी का मिशन पुस्तक का भव्य लोकार्पण (फोटो सोर्स- जेएनएन)

    डिजिटल डेस्क, नई दिल्ली। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के जीवन, विचारों और कार्यशैली पर आधारित पुस्तक 'मोदी का मिशन' का आज लोकार्पण किया गया। इसके लिए मुंबई के राजभवन में भव्य लोकार्पण समारोह आयोजित किया गया। इस कार्यक्रम में महाराष्ट्र के राज्यपाल आचार्य देवव्रत, मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस और उपमुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे उपस्थित हुए।

    प्रसिद्ध वकील और लेखक बर्जिस देसाई की यह पुस्तक पीएम मोदी के जीवन को "एक विचार की कहानी" के रूप में प्रस्तुत करती है जो राष्ट्रीय पुनर्जागरण और आत्मनिर्भर भारत का विचार है। लेखक प्रधानमंत्री मोदी के नेतृत्व को विकसित भारत के पुनरुद्धार के उद्देश्य से मिशन के रूप में वर्णित करते हैं।

    पुस्तक में क्या है खास?

    देसाई ने कहा कि प्रधानमंत्री मोदी ने दृढ़ संकल्प और उद्देश्य के माध्यम से शुरुआती पूर्वाग्रहों और झूठे आख्यानों पर विजय प्राप्त की। यह पुस्तक अनुच्छेद 370 को निरस्त करने, अर्थव्यवस्था को औपचारिक बनाने, जीएसटी के कार्यान्वयन, विमुद्रीकरण और पारदर्शी शासन की दिशा में प्रयासों सहित प्रमुख नीतिगत निर्णयों का विश्लेषणात्मक विवरण प्रस्तुत करती है।

    इस अवसर पर राज्यपाल आचार्य देवव्रत ने कहा कि "जो व्यक्ति विपरीत परिस्थितियों में भी अपना रास्ता स्वयं बनाता है, वह वास्तव में महान होता है और पीएम मोदी ने ठीक वैसा ही किया है।" उन्होंने यह भी कहा कि पीएम मोदी ने कई जटिल राष्ट्रीय मुद्दों को शांतिपूर्वक और बिना किसी विवाद के सुलझाया है, और उनके नेतृत्व ने दुनिया भर में भारत और भारतीयों का सम्मान बढ़ाया है।

    मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस ने कहा कि 'मोदी का मिशन' पुस्तक प्रधानमंत्री मोदी के जीवन और दृष्टिकोण को विस्तार से प्रस्तुत करती है, यह दर्शाती है कि उन्होंने अपने मिशन को कैसे परिभाषित किया और उसे प्राप्त करने के लिए कैसे अडिग रहे। मुख्यमंत्री ने यह भी कहा कि प्रधानमंत्री मोदी ने 2047 तक भारत को मजबूत अर्थव्यवस्था बनाने की नींव रखी है, गरीबों, किसानों, युवाओं और महिलाओं को सशक्त बनाया है। उन्होंने कहा कि "जहाँ 20वीं सदी महात्मा गांधी की थी, वहीं 21वीं सदी नरेंद्र मोदी की है।"

    उपमुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे ने कहा कि 'मोदी मिशन' पुस्तक पीएम मोदी पर लिखी गई अन्य पुस्तकों से अलग है, क्योंकि यह उनकी उपलब्धियों और मूल्यों का ईमानदार शब्द चित्रण प्रस्तुत करती है। उन्होंने कहा कि गलत सूचनाओं के इस दौर में, यह पुस्तक साहस और निष्ठा के साथ सच्चाई को प्रस्तुत करती है।

    उन्होंने सुझाव दिया कि विद्यार्थियों को प्रेरित करने के लिए इस पुस्तक की प्रेरक कहानियों को स्कूली पाठ्यक्रम में शामिल किया जा सकता है। रूपा पब्लिकेशन्स द्वारा प्रकाशित, 'मोदी मिशन' पुस्तक पीएम मोदी की यात्रा, चुनौतियों और भारत के विकास में उनके योगदान का गहन वृत्तांत प्रस्तुत करती है।

