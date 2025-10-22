Language
Back Image
सब्सक्राइब करें
फोकस

Trending

    Move to Jagran APP
    pixelcheck

    पीएम मोदी और राष्ट्रपति ट्रंप के बीच हुई फोन पर बात, पढ़ें किन-किन मुद्दों पर हुई चर्चा

    By Abhinav Tripathi Edited By: Abhinav Tripathi
    Updated: Wed, 22 Oct 2025 08:36 AM (IST)

    दीवाली के शुभ अवसर पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रम्प के बीच बातचीत हुई। पीएम मोदी ने सोशल मीडिया पर इस बात की जानकारी दी और राष्ट्रपति ट्रंप को शुभकामनाओं के लिए धन्यवाद दिया। उन्होंने कहा कि भारत और अमेरिका, दो महान लोकतंत्र, दुनिया को उम्मीद की किरण दिखा रहे हैं और आतंकवाद के खिलाफ एकजुट हैं। राष्ट्रपति ट्रंप ने भी भारतीयों को दीवाली की बधाई दी और पीएम मोदी को महान नेता बताया।

    prefferd source google
    Hero Image

    प्रधानमंत्री मोदी एवं अमेरिकी राष्ट्रपति ट्रंप। (फाइल फोटो- पीटीआई)

    डिजिटल डेस्क, नई दिल्ली। दीवाली के शुभ मौके पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और अमेरिकी राष्ट्रपति डोनल्ड ट्रंप के बीच बातचीत हुई है। इस बात की जानकारी प्रधानमंत्री मोदी ने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर दी।

    प्रधानमंत्री मोदी ने दीवाली पर शुभकामनाएं देने के लिए अमेरिकी राष्ट्रपति को धन्यवाद भी दिया। पीएम मोदी ने कहा कि दो महान लोकतंत्र दुनिया को उम्मीद की रोशनी दे रहे हैं।

    पीएम मोदी का पोस्ट

    बुधवार को प्रधानमंत्री मोदी ने अपने पोस्ट में लिखा कि राष्ट्रपति ट्रंप को उनके फोन कॉल और दीवाली की शुभकामनाओं के लिए धन्यवाद। पोस्ट में उन्होंने आगे  लिखा कि रोशनी के इस त्योहार पर, हमारे दो महान लोकतंत्र दुनिया को उम्मीद की रोशनी देती रहें और हर तरह के आतंकवाद के खिलाफ एकजुट रहें।

    विज्ञापन हटाएं सिर्फ खबर पढ़ें

     

     

    राष्ट्रपति ट्रंप ने दी दीवाली की बधाई

    इससे पहले अमेरिकी राष्ट्रपति डोनल्ड ट्रंप ने भारतीय लोगों को दीवाली के खास मौके पर शुभकामनाएं दी। वाशिंगटन स्थित व्हाइट हाउस में एक दीवाली कार्यक्रम के दौरान उन्होंने कहा कि वह भारत के लोगों से प्यार करते हैं। इस दौरान उन्होंने प्रधानमंत्री मोदी की सराहना भी की। ट्रंप ने कहा कि पीएम मोदी महान नेता हैं। इस दौरान ट्रंप ने कहा कि उन्होंने पीएम मोदी से फोन पर बात की है।

    ट्रंप ने मनाया दीवाली का त्योहार

    अमेरिकी राष्ट्रपति ने व्हाइट हाउस में दीवाली का खास त्योहार मनाया। इस दौरान भारतीय समुदाय के बड़े बिजनेस लीडर भी इस कार्यक्रम का हिस्सा बने। जिसमें भारतीय एम्बेसडर विनय क्वात्रा, भारत में नए US एम्बेसडर सर्जियो गोर, FBI डायरेक्टर काश पटेल और नेशनल इंटेलिजेंस डायरेक्टर तुलसी गबार्ड शामिल रहे। ट्रंप ने इस दौरान भारत के लोगों को बधाई भी दी।

    पहले भी फोन पर बात का दावा कर चुके हैं ट्रंप

    गौरतलब है कि ये पहली बार नहीं है, जब अमेरिकी राष्ट्रपति ने पीएम मोदी से फोन कॉल पर बात करने का दावा किया हो। इससे पहले 16 अक्तूबर को US राष्ट्रपति ने दावा किया था कि उन्होंने पीएम मोदी से फोन पर बात की है। हालांकि, विदेश मंत्रालय की ओर से स्पष्ट किया गया कि इस फोन कॉल के बारे में कई जानकारी नहीं है।

    यह भी पढ़ें: 'मैं समय की बर्बादी नहीं चाहता...', यूक्रेन युद्ध को लेकर पुतिन से क्यों नहीं मिलना चाहते ट्रंप?

    यह भी पढ़ें: ट्रेड डील, पीएम मोदी की तारीफ और पाकिस्तान का जिक्र... दीवाली पर ट्रंप ने क्या-क्या कहा?