पीएम मोदी और राष्ट्रपति ट्रंप के बीच हुई फोन पर बात, पढ़ें किन-किन मुद्दों पर हुई चर्चा

राष्ट्रपति ट्रंप ने दी दीवाली की बधाई

इससे पहले अमेरिकी राष्ट्रपति डोनल्ड ट्रंप ने भारतीय लोगों को दीवाली के खास मौके पर शुभकामनाएं दी। वाशिंगटन स्थित व्हाइट हाउस में एक दीवाली कार्यक्रम के दौरान उन्होंने कहा कि वह भारत के लोगों से प्यार करते हैं। इस दौरान उन्होंने प्रधानमंत्री मोदी की सराहना भी की। ट्रंप ने कहा कि पीएम मोदी महान नेता हैं। इस दौरान ट्रंप ने कहा कि उन्होंने पीएम मोदी से फोन पर बात की है।

ट्रंप ने मनाया दीवाली का त्योहार

अमेरिकी राष्ट्रपति ने व्हाइट हाउस में दीवाली का खास त्योहार मनाया। इस दौरान भारतीय समुदाय के बड़े बिजनेस लीडर भी इस कार्यक्रम का हिस्सा बने। जिसमें भारतीय एम्बेसडर विनय क्वात्रा, भारत में नए US एम्बेसडर सर्जियो गोर, FBI डायरेक्टर काश पटेल और नेशनल इंटेलिजेंस डायरेक्टर तुलसी गबार्ड शामिल रहे। ट्रंप ने इस दौरान भारत के लोगों को बधाई भी दी।