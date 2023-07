मेघालय के मुख्यमंत्री कोनराड संगमा के कार्यालय पर भीड़ का हमला, 5 सुरक्षाकर्मी घायल; लगाया गया नाइट कर्फ्यू

तुरा, एजेंसी। मेघालय के मुख्यमंत्री कोनराड संगमा (Conrad Sangma) के कार्यालय पर भीड़ ने सोमवार रात हमला बोल दिया। इस हमले में पांच सुरक्षाकर्मी घायल हो गए। हालांकि, मुख्यमंत्री इस दौरान अपने कार्यालय से बाहर नहीं निकले। हमले में सीएम संगमा को चोट नहीं आई है।

इस दौरान कई लोगों ने सीएम कार्यालय परिसर को घेर लिया, जिसके कारण प्रवेश और निकास मार्ग बंद हो गया। मुख्यमंत्री कार्यालय के एक अधिकारी ने बताया कि हमले के बाद प्रदर्शनकारियों को वहां से तितर-बितर कर दिया गया। पुलिस ने घटनास्थल पर रात का कर्फ्यू लगा दिया है।

#WATCH | Meghalaya CM Conrad Sangma was having discussions with agitating organisations based in Garo-Hills who are on a hunger strike for a winter capital in Tura: CMO PRO



Meanwhile, a crowd (other than agitating groups) gathered at the CMO in Tura and started pelting stones.… pic.twitter.com/EqUhQDwjtl