    मराठी पर टिप्पणी को लेकर MNS नेता ने महिला को जड़ा थप्पड़, वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल

    By Digital Desk Edited By: Abhishek Pratap Singh
    Updated: Tue, 14 Oct 2025 05:00 AM (IST)

    महाराष्ट्र नवनिर्माण सेना (मनसे) की एक महिला पदाधिकारी द्वारा एक महिला को थप्पड़ मारने का वीडियो वायरल हो रहा है। महिला पर मराठी भाषा के बारे में अपमानजनक टिप्पणी करने का आरोप है। घटना ठाणे के कलवा रेलवे स्टेशन पर हुई, लेकिन कोई आधिकारिक शिकायत दर्ज नहीं हुई है। माफी मांगने के बावजूद, मनसे पदाधिकारी ने महिला को थप्पड़ मारा। पुलिस के अनुसार, दोनों पक्षों ने आपसी सहमति से मामला सुलझा लिया है।

    MNS नेता ने महिला को मारा थप्पड़।

    डिजिटल डेस्क, नई दिल्ली। महाराष्ट्र नवनिर्माण सेना (मनसे) की एक महिला पदाधिकारी द्वारा एक महिला को थप्पड़ मारने का वीडियो इंटरनेट मीडिया पर सामने आया है। महिला ने कथित तौर पर मराठी भाषा के बारे में अपमानजनक टिप्पणी की थी।

    पुलिस ने सोमवार को कहा कि ठाणे के कलवा रेलवे स्टेशन पर शुक्रवार रात हुई इस घटना के संबंध में कोई आधिकारिक शिकायत दर्ज नहीं की गई है। इंटरनेट मीडिया पर एक वीडियो में एक महिला को कलवा रेलवे स्टेशन पर मनसे पदाधिकारी के पति के साथ हुए विवाद के दौरान मराठी भाषा को लेकर आपत्तिजनक शब्द कहने के लिए माफी मांगते हुए दिखाया गया है।

    सुलझ गया दोनों पक्षों के बीच मामला

    माफी मांगने के बाद, मनसे पदाधिकारी महिला को थप्पड़ मारते और उसे चेतावनी देते हुए दिखाई दे रहे हैं। ठाणे जीआरपी की वरिष्ठ निरीक्षक अर्चना दुसाने ने कहा कि दोनों पक्षों के बीच मामला सुलझ गया है।

