मराठी पर टिप्पणी को लेकर MNS नेता ने महिला को जड़ा थप्पड़, वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल

महाराष्ट्र नवनिर्माण सेना (मनसे) की एक महिला पदाधिकारी द्वारा एक महिला को थप्पड़ मारने का वीडियो वायरल हो रहा है। महिला पर मराठी भाषा के बारे में अपमानजनक टिप्पणी करने का आरोप है। घटना ठाणे के कलवा रेलवे स्टेशन पर हुई, लेकिन कोई आधिकारिक शिकायत दर्ज नहीं हुई है। माफी मांगने के बावजूद, मनसे पदाधिकारी ने महिला को थप्पड़ मारा। पुलिस के अनुसार, दोनों पक्षों ने आपसी सहमति से मामला सुलझा लिया है।

MNS नेता ने महिला को मारा थप्पड़।