Language
सब्सक्राइब करें
फोकस

Trending

    Move to Jagran APP
    pixelcheck
    विज्ञापन हटाएं सिर्फ खबर पढ़ें

    'राज ठाकरे चाहते हैं कि...', MVA में कांग्रेस कि एंट्री पर संजय राउत का बड़ा दावा 

    By Digital Desk Edited By: Garima Singh
    Updated: Mon, 13 Oct 2025 08:00 PM (IST)

    शिवसेना (यूबीटी) सांसद संजय राउत ने दावा किया कि मनसे चाहती है कि कांग्रेस विपक्षी गठबंधन में शामिल हो। मनसे नेता संदीप देशपांडे ने इस दावे को खारिज किया है। स्थानीय निकाय चुनावों में शिवसेना (यूबीटी) और मनसे के गठबंधन की चर्चा है। राउत ने कहा कि राज ठाकरे भी चाहते हैं कि कांग्रेस गठबंधन का हिस्सा बने, लेकिन मनसे अपना रुख खुद स्पष्ट करेगी।

    prefferd source google
    Hero Image

    गठबंधन पर शिवसेना और मनसे में चर्चा। फाइल फोटो

    राज्य ब्यूरो, मुंबई। शिवसेना (यूबीटी) सांसद संजय राउत ने सोमवार को दावा किया कि मनसे चाहती है कि विपक्षी गठबंधन में कांग्रेस को भी साथ लिया जाए। लेकिन राउत के इस बयान के बाद मनसे नेता संदीप देशपांडे ने शिवसेना नेता की टिप्पणी को खारिज करते हुए कहा कि पार्टी अपना रुख स्वयं सामने रखेगी, कोई और नहीं। भविष्य में केवल हम ही अपना रुख बताएंगे।

    विज्ञापन हटाएं सिर्फ खबर पढ़ें

    निकट भविष्य में होनेवाले स्थानीय निकाय चुनावों में शिवसेना (यूबीटी) और महाराष्ट्र नवनिर्माण सेना (मनसे) की चर्चा पिछले दो माह से गर्म है। इसी बीच उद्धव ठाकरे की पार्टी के सांसद संजय राउत का बयान आया है कि राज ठाकरे कांग्रेस को भी इस गठबंधन का हिस्सा बनाना चाहते हैं।

    एक संवाददाता सम्मेलन में एक प्रश्न का उत्तर देते हुए संजय राउत ने कहा कि यहां तक कि राज ठाकरे भी चाहते हैं कि कांग्रेस, जो महाविकास आघाड़ी का एक घटक है, को भी साथ लिया जाना चाहिए। राउत ने जोर देकर कहा कि लेकिन इसका मतलब यह नहीं है कि इस पर कोई निर्णय लिया गया है।

    मनसे चाहती है कांग्रेस गठबंधन में रहे: राउत

    राज्यसभा सांसद ने कहा कि उन्होंने एआईसीसी महासचिव केसी वेणुगोपाल से कुछ मुद्दों पर बात की है और वह लोकसभा में विपक्ष के नेता राहुल गांधी से भी बात करेंगे। राउत के अनुसार उनके पार्टी अध्यक्ष उद्धव ठाकरे कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे से भी बात करेंगे। राउत ने कहा कि राज्य की राजनीति में हर किसी की अपनी जगह है। जिस तरह शिवसेना (यूबीटी) की है, उसी तरह मनसे (एमएनएस) की भी जगह है, और शरद पवार के नेतृत्व वाली राकांपा (शरदचंद्र पवार) और वामपंथी दलों की भी। हमारा रुख यह है कि कांग्रेस को सर्वदलीय प्रतिनिधिमंडल का हिस्सा होना चाहिए। यहां तक कि राज ठाकरे भी इसी राय के हैं।

    गठबंधन पर शिवसेना और मनसे में चर्चा

    राउत विपक्षी दलों के उस प्रतिनिधिमंडल का जिक्र कर रहे थे जिसमें राज, उद्धव और पवार शामिल हैं जो मंगलवार को महाराष्ट्र के मुख्य निर्वाचन अधिकारी से मुलाकात करेगा। हालांकि, मनसे नेता संदीप देशपांडे ने कहा कि चुनाव आयोग से मिलने वाले विपक्षी प्रतिनिधिमंडल का महाविकास आघाड़ी से कोई संबंध नहीं है। देशपांडे के अनुसार पार्टी अपना रुख स्वयं सामने रखेगी, कोई और नहीं। भविष्य में केवल हम ही अपना रुख बताएंगे। बता दें कि पिछले कुछ महीनों में ठाकरे परिवार के चचेरे भाई कम से कम छह बार मिल चुके हैं।

    एक बार अलग हो जाने के बाद, 2024 के महाराष्ट्र विधानसभा चुनावों में उनकी पार्टियों को मिली हार के बाद वे फिर से साथ आने को उत्सुक दिख रहे हैं। हालांकि शिवसेना (यूबीटी) और मनसे ने अभी तक नगर निगम चुनावों के लिए गठबंधन की घोषणा नहीं की है। महाविकास आघाड़ी के दो अन्य प्रमुख घटक दलों कांग्रेस और राकांपा(शरदचंद्र पवार) ने भी अभी अपना रुख स्पष्ट नहीं किया है।