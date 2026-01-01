मिशन सुदर्शन चक्र भारत की रक्षा आत्मनिर्भरता की ओर निर्णायक कदम, क्या है इसका उद्देश्य?

डिजिटल डेस्क, नई दिल्ली। रक्षा मंत्रालय ने कहा कि पीएम नरेन्द्र मोदी द्वारा 2025 में अनावरण किया गया मिशन सुदर्शन चक्र भारत की रणनीतिक स्वायत्तता और रक्षा क्षेत्र में आत्मनिर्भरता की यात्रा में महत्वपूर्ण कदम है। इस पहल को देश के विकसित हो रहे सुरक्षा सिद्धांत की आधारशिला बताया।

लाल किले से प्रधानमंत्री के स्वतंत्रता दिवस भाषण के दौरान घोषित यह मिशन भगवान कृष्ण के सुदर्शन चक्र से प्रेरणा लेता है। इसका उद्देश्य शत्रु की घुसपैठ को नाकाम करना और भारत की आक्रमण क्षमताओं को बढ़ाना है। यह कार्यक्रम आतंकवाद के खिलाफ भारत की नीति में आए परिवर्तन और खतरों का तेजी, सटीकता और मजबूती से जवाब देने के उसके संकल्प को दर्शाता है।