राजस्थान: जैसलमेर में सेना के अभ्यास के दौरान मिसाइल का निशाना चूका, तेज धमाके से ग्रामीणों में दहशत
राजस्थान के जैसलमेर में सेना के अभ्यास के दौरान एक मिसाइल लक्ष्य से भटक गई, जिससे तेज धमाका हुआ और ग्रामीणों में दहशत फैल गई। यह घटना सेना के नियमित अभ्यास के दौरान हुई। मिसाइल गिरने से हुए धमाके के बाद ग्रामीणों में दहशत फैल गई।
डिजिटल डेस्क, नई दिल्ली। राजस्थान के जैसलमेर जिले में पोखरण फील्ड फायरिंग रेंज में एक मिसाइल का टुकड़ा तेज धमाके के साथ पास के गांव में गिरा। मिसाइल अपने टारगेट से मिस हो गई और एक टुकड़ा भादरिया गांव के पास आकर गिरा। इस दौरान हुए तेज धमाके से ग्रामीणों में भय का माहौल हो गया। हालांकि, इससे किसी के हताहत होने या संपत्ति को नुकसान पहुँचने की कोई खबर नहीं है।
रक्षा सूत्रों के अनुसार, यह घटना तब हुई जब एक निर्धारित सैन्य अभ्यास के दौरान दागी गई एक मिसाइल अपने निर्धारित लक्ष्य से भटककर जैसलमेर के लाठी इलाके के पास स्थित भादरिया गाँव से लगभग 500 मीटर दूर जा गिरी। इस टक्कर से एक जोरदार धमाका हुआ जिसकी आवाज कई किलोमीटर दूर तक सुनी गई, इससे आस-पास के गांवों के निवासियों में दहशत फैल गई।
मौके पर पहुंची पुलिस
एसएचओ लाठी राजेंद्र कुमार ने कहा बताया कि यह फील्ड फायरिंग रेंज में गिरा। यह नियमित अभ्यास के दौरान हुआ था। घटना के तुरंत बाद, स्थानीय पुलिस के साथ सेना और वायुसेना की टीमें घटनास्थल पर पहुंचीं और इलाके की घेराबंदी कर दी। लेकिन राहत की बात रही कि कोई जनहानि नहीं हुई।
अधिकारियों ने बताया कि मिसाइल के हिस्से को बरामद कर लिया गया और एक पिकअप वाहन में वापस फायरिंग रेंज ले जाया गया। (समाचार एजेंसी पीटीआई के इनपुट के साथ)
