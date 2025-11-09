राजस्थान: जैसलमेर में सेना के अभ्यास के दौरान मिसाइल का निशाना चूका, तेज धमाके से ग्रामीणों में दहशत

डिजिटल डेस्क, नई दिल्ली। राजस्थान के जैसलमेर जिले में पोखरण फील्ड फायरिंग रेंज में एक मिसाइल का टुकड़ा तेज धमाके के साथ पास के गांव में गिरा। मिसाइल अपने टारगेट से मिस हो गई और एक टुकड़ा भादरिया गांव के पास आकर गिरा। इस दौरान हुए तेज धमाके से ग्रामीणों में भय का माहौल हो गया। हालांकि, इससे किसी के हताहत होने या संपत्ति को नुकसान पहुँचने की कोई खबर नहीं है।

रक्षा सूत्रों के अनुसार, यह घटना तब हुई जब एक निर्धारित सैन्य अभ्यास के दौरान दागी गई एक मिसाइल अपने निर्धारित लक्ष्य से भटककर जैसलमेर के लाठी इलाके के पास स्थित भादरिया गाँव से लगभग 500 मीटर दूर जा गिरी। इस टक्कर से एक जोरदार धमाका हुआ जिसकी आवाज कई किलोमीटर दूर तक सुनी गई, इससे आस-पास के गांवों के निवासियों में दहशत फैल गई।