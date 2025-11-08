भारत-पाकिस्तान बॉर्डर पर सेना की मिसाइल हुई मिस फायर, तेज धमाके से दहशत
जैसलमेर के पोकरण फील्ड फायरिंग रेंज में सेना की एक मिसाइल मिसफायर हो गई। मिसाइल भारत-पाकिस्तान सीमा के पास भादरिया गांव के बाहरी इलाके में गिरी, जिससे कोई जनहानि नहीं हुई। यह घटना सेना के युद्धाभ्यास 'त्रिशूल' के दौरान हुई, जिसमें स्वदेशी हथियारों का इस्तेमाल किया जा रहा है। पुलिस और सेना ने मिलकर मिसाइल के अवशेषों को फायरिंग रेंज में पहुंचाया।
जागरण संवाददाता, जयपुर। भारत-पाकिस्तान अंतरराष्ट्रीय सीमा के निकट राजस्थान के जैसलमेर में स्थित पोकरण फील्ड फायरिंग रेंज में शनिवार को सेना की एक मिसाइल मिस फायर हो गई।
मिस फायर हुई मिसाइल फायरिंग रेंज के निकट स्थित भादरिया गांव के बाहरी क्षेत्र में जाकर गिरी, हालांकि इससे कोई जनहानि नहीं हुई। सूचना मिलने पर जैसलमेर जिला मुख्यालय के साथ ही आसपास के पुलिस थानों की पुलिस मौके पर पहुंची। सेना के जवानों एवं पुलिसकर्मियों ने मिसाइल के हिस्से एक वाहन में रखकर फायरिंग रेंज पहुंचाए।
जैसलमेर में चल रहा सेना का अभ्यास
जैसलमेर के रेगिस्तान में इन दिनों भारतीय सेना के तीनों अंगों के जवान युद्धाभ्यास कर रहे हैं। इस युद्धाभ्यास को ''त्रिशुल'' नाम दिया गया है। बताया जा रहा है कि सैन्य अभ्यास के दौरान ही मिसाइल मिस फायर हुई है।
मिसाइल को जिस निशाने पर पहुंचना था, वहां नहीं पहुंचकर भादरिया गांव के बाहरी क्षेत्र में जाकर गिरी। उल्लेखनीय है कि युद्धाभ्यास में स्वदेशी हथियारों का अधिक उपयोग किया जा रहा है।
