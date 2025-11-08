भारत-पाकिस्तान बॉर्डर पर सेना की मिसाइल हुई मिस फायर, तेज धमाके से दहशत 

जागरण संवाददाता, जयपुर। भारत-पाकिस्तान अंतरराष्ट्रीय सीमा के निकट राजस्थान के जैसलमेर में स्थित पोकरण फील्ड फायरिंग रेंज में शनिवार को सेना की एक मिसाइल मिस फायर हो गई।

मिस फायर हुई मिसाइल फायरिंग रेंज के निकट स्थित भादरिया गांव के बाहरी क्षेत्र में जाकर गिरी, हालांकि इससे कोई जनहानि नहीं हुई। सूचना मिलने पर जैसलमेर जिला मुख्यालय के साथ ही आसपास के पुलिस थानों की पुलिस मौके पर पहुंची। सेना के जवानों एवं पुलिसकर्मियों ने मिसाइल के हिस्से एक वाहन में रखकर फायरिंग रेंज पहुंचाए।