बंगाल की हिंदू लड़कियों को हैदराबाद में किया जा रहा टारगेट, बंदी संजय ने AIMIM पर लगाए गंभीर आरोप

डिजिटल डेस्क, नई दिल्ली। केंद्रीय गृह राज्य मंत्री बंदी संजय ने कांग्रेस और एआईएमआईएम पर कुछ दिन पहले ही जमकर प्रहार किया था। उन्होंने दोनों राजनीतिक दलों पर तेलंगाना को इस्लामिक राज्य बनाने के लिए मिलकर काम करने का आरोप लगाया था।

अब इससे एक कदम आगे बढ़ते हुए उन्होंने आरोप लगाए कि दोनों पार्टियों ने ओल्ड हैदराबाद में रहने वाली पश्चिम बंगाल की जवान हिंदू लड़कियों के शोषण पर आंखें बंद कर ली हैं। केंद्रीय मंत्री का दावा है कि ओल्ड हैदराबाद में बंगाल की जवान हिंदू लड़कियों का शोषण किया जा रहा है।

दरअसल, एक पीसी के दौरान उन्होंने कथित शोषण की इन घटनाओं को 'द हैदराबाद फाइल्स' नाम देते हुए कहा कि पश्चिम बंगाल में हिंदुओं के पास कोई सुरक्षा कवच नहीं है, अब वे हैदराबाद के पुराने शहर में भी ऐसी स्थितियों का सामना कर रहे हैं।

केंद्रीय मंत्री संजय बंदी ने किए कई सनसनीखेज दावे संजय बंदी ने कहा कि वह पहले से उन महिलाओं और लड़कियों के परिवारों से संपर्क कर रहे चुके हैं, जिन्हें कथित तौर पर दूसरे समुदाय के पुरुषों ने निशाना बनाया है। बता दें कि बीजेपी प्रदेश कार्यालय से पीसी के दौरान केंद्रीय मंत्री ने आरोपों के बम फोड़े। उन्होंने कहा कि प्रवासी परिवारों की इन किशोरियों को पिछले कुछ सालों में जबरन नशीले पदार्थों की लत लगाई जा रही है और इनके साथ दुर्व्यवहार किया जा रहा है। वे सभी असुरक्षित महसूस कर रही हैं।

केंद्रीय मंत्री ने किया हिला देने वाला दावा पार्टी कार्यलय में प्रेस कॉन्फ्रेंस के दौरान केंद्रीय मंत्री ने कई हिला देने वाले आरोप भी लगाए। उन्होंने आरोप लगाया कि पीड़ित लड़कियां अधिकांश नाबालिग हैं। उन्हें दूसरे समुदाय के लोग निशाना बना रहे हैं।

उन्होंने पीसी में कहा कि शुरुआत में वे (आरोपी) एक लड़की को जन्मदिन की पार्टी के बहाने स्कूल से लेकर गए। पार्टी के नाम पर एक नशीला पदार्थ मिलाकर उसको चॉकलेट दी गई। बाद में उसका अपहरण कर लिया और छह दिनों तक उसके साथ मारपीट की गई।

उन्होंने आगे कहा कि जब लड़की के माता पिता ने पुलिस में शिकायत की, तो उन्हें कॉलेज से निकाल दिया गया और बिना किसी जांच के ही मामला को बंद कर दिया गया। बाद में लड़की को मारपीट के वीडियो को दिखाकर ब्लैकमेल किया गया। उसे अपने दोस्तों को भी साथ लाने के लिए मजबूर किया गया।

पीड़िता ने नौ अन्य लड़कियों के नाम बताए केंद्रीय मंत्री ने आगे कहा कि पीड़िता ने नौ अन्य लड़कियों के नाम बताए हैं, जो इसी तरह से दुर्व्यवहार की शिकार हुई हैं। उन्होंने दावा किया कि शहर के बीचोबीच ऐसी सैकड़ों घटनाएं हो रही हैं और इसमें कोई कार्रवाई नहीं हो रही। उन्होंने दावा किया कि स्थानीय पुलिस डरी हुई है, क्योंकि वे एआईएमआईएम के दबाव में काम कर रही है।

केंद्रीय मंत्री ने आरोप लगाया कि एक मामले में नशेड़ियों के एक गिरोह ने एक नाबालिग का अपहरण कर लिया। जब वह घर लौटी और परिवार ने पुलिस में शिकायत दर्ज कराई, तो बिना किसी जांच के ही अचानक पूरे मामले को बंद कर दिया गया।