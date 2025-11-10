साफ हवा की मांग करने वालों से अपराधियों जैसा बर्ताव क्यों? राहुल गांधी के सवाल पर दिल्ली पुलिस ने दिया जवाब

डिजिटल डेस्क, नई दिल्ली। दिल्ली में गिरते तापमान के साथ सांसों का संकट भी बढ़ता जा रहा है। बीते दिन इसे लेकर कई लोगों ने इंडिया गेट पर मार्च निकाला। नेता प्रतिपक्ष राहुल गांधी ने भी अब दमघोंटू हवा (Rahul Gandhi on Delhi Air Pollution) को लेकर सरकार को घेरना शुरू कर दिया है। उनका कहना है कि साफ हवा में सांस लेना हर नागरिक का मौलिक अधिकार है। ऐसे में आम नागरिकों के साथ अपराधियों जैसा व्यवहार नहीं होना चाहिए।

दिल्ली में वायु प्रदूषण के लिए राहुल गांधी ने सत्ताधारी बीजेपी पर निशाना साधा है। उन्होंने बीजेपी पर "वोट चोरी" का आरोप लगाते हुए प्रदूषण पर सख्त कदम उठाने की मांग की है, जिससे लाखों भारतीयों का भविष्य और स्वास्थ्य खतरे में है।

राहुल गांधी ने उठाए सवाल राहुल गांधी ने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर पोस्ट शेयर करते हुए लिखा, "साफ हवा में सांस लेना मानवाधिकार है। संविधान भी शांतिपूर्ण प्रदर्शन की अनुमति देता है। जो नागरिक साफ हवा की मांग कर रहे थे, उनके साथ अपराधियों जैसा व्यवहार क्यों हो रहा है? वायु प्रदूषण का करोड़ों भारतीयों पर बुरा असर पड़ रहा है। इससे बच्चों को नुकसान पहुंच रहा है और हमारे देश का भविष्य भी खतरे में है।"