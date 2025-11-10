Language
    साफ हवा की मांग करने वालों से अपराधियों जैसा बर्ताव क्यों? राहुल गांधी के सवाल पर दिल्ली पुलिस ने दिया जवाब

    By Sakshi Pandey Edited By: Sakshi Pandey
    Updated: Mon, 10 Nov 2025 08:57 AM (IST)

    Rahul Gandhi on Delhi Air Pollution: दिल्ली में बढ़ते वायु प्रदूषण के संकट के बीच, राहुल गांधी ने साफ हवा को मौलिक अधिकार बताते हुए सरकार की आलोचना की है। उन्होंने बीजेपी पर 'वोट चोरी' का आरोप लगाते हुए प्रदूषण पर तत्काल कार्रवाई की मांग की है, जिससे लाखों भारतीयों का स्वास्थ्य और भविष्य खतरे में है।  

    Hero Image

    कांग्रेस सांसद और लोकसभा में नेता प्रतिपक्ष राहुल गांधी। फोटो- पीटीआई

    डिजिटल डेस्क, नई दिल्ली। दिल्ली में गिरते तापमान के साथ सांसों का संकट भी बढ़ता जा रहा है। बीते दिन इसे लेकर कई लोगों ने इंडिया गेट पर मार्च निकाला। नेता प्रतिपक्ष राहुल गांधी ने भी अब दमघोंटू हवा (Rahul Gandhi on Delhi Air Pollution) को लेकर सरकार को घेरना शुरू कर दिया है। उनका कहना है कि साफ हवा में सांस लेना हर नागरिक का मौलिक अधिकार है। ऐसे में आम नागरिकों के साथ अपराधियों जैसा व्यवहार नहीं होना चाहिए।

    दिल्ली में वायु प्रदूषण के लिए राहुल गांधी ने सत्ताधारी बीजेपी पर निशाना साधा है। उन्होंने बीजेपी पर "वोट चोरी" का आरोप लगाते हुए प्रदूषण पर सख्त कदम उठाने की मांग की है, जिससे लाखों भारतीयों का भविष्य और स्वास्थ्य खतरे में है।

    India Gate Protest

    राहुल गांधी ने उठाए सवाल

    राहुल गांधी ने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर पोस्ट शेयर करते हुए लिखा, "साफ हवा में सांस लेना मानवाधिकार है। संविधान भी शांतिपूर्ण प्रदर्शन की अनुमति देता है। जो नागरिक साफ हवा की मांग कर रहे थे, उनके साथ अपराधियों जैसा व्यवहार क्यों हो रहा है? वायु प्रदूषण का करोड़ों भारतीयों पर बुरा असर पड़ रहा है। इससे बच्चों को नुकसान पहुंच रहा है और हमारे देश का भविष्य भी खतरे में है।"

    राहुल गांधी ने आगे कहा-

    जो सरकार वोट चोरी से सत्ता में आई हो, वो लोगों की परवाह नहीं करेगी। वो इस मुसीबत का हल नहीं निकालेंगे। हमें वायु प्रदूषण के खिलाफ तुरंत कदम उठाने की जरूरत है।

    दिल्ली पुलिस ने क्या कहा?

    बीते दिन इंडिया गेट पर वायु प्रदूषण के खिलाफ प्रदर्शन कर रहे लोगों को पुलिस ने हिरासत में ले लिया था। नई दिल्ली के डीसीपी देवेश कुमार महला के अनुसार, "इंडिया गेट धरना देने की जगह नहीं है। नई दिल्ली में धरना प्रदर्शन करने के लिए जतंर मंतर को निर्धारित किया गया है। सभी लोगों को दिशानिर्देशों का पालन करने के लिए कहा गया था। इंडिया गेट एक राष्ट्रीय स्मारक है, जहां लोग अपने परिवार के साथ घूमने आते हैं।"

    (समाचार एजेंसी एएनआई के इनपुट के साथ)