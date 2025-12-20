12 राज्यों तक पहुंची मेट्रो, भोपाल बना 26वां शहर... देश में ऐसा रहा मेट्रो का सफर

डिजिटल डेस्क, नई दिल्ली। देश के दिल मध्यप्रदेश की राजधानी भोपाल को मेट्रो सेवा के रूप में एक नई पहचान मिलने जा रही है। मेट्रो ट्रेन का उद्घाटन केंद्रीय मंत्री मनोहर लाल खट्टर और मुख्यमंत्री मोहन यादव ने हरी झंडी दिखाकर आज कर दिया है।

30.8 किलोमीटर लंबी यह अत्याधुनिक परियोजना शहर को तेज, सुगम और पर्यावरण के अनुकूल परिवहन सुविधा प्रदान करेगी। मेट्रो में दो कॉरीडोर—ऑरेंज लाइन (16.74 किमी) और ब्लू लाइन (14.16 किमी)—सहित एक डिपो शामिल है। यह परियोजना यातायात दबाव को कम करने के साथ नागरिकों के जीवन स्तर को बेहतर बनाएगी।

पहले चरण का किया गया शुभारंभ भोपाल मेट्रो के पहले चरण ऑरेंज लाइन 'प्रायोरिटी कॉरीडोर' का शुभारंभ किया गया है। लगभग 7 किलोमीटर के इस खंड में 8 एलिवेटेड स्टेशन शामिल हैं। यह स्टेशन एम्स, अलकापुरी, डीआरएम ऑफिस, रानी कमलापति स्टेशन, एमपी नगर, बोर्ड ऑफिस चौराहा, केन्द्रीय विद्यालय एवं सुभाष नगर है।

भोपाल मेट्रो की खासियत सुविधाजनक यात्रा के लिये सभी स्टेशनों पर हाई-स्पीड लिफ्ट और एस्केलेटर।

दिव्यांगजन के लिये सुगम प्रवेश, व्हील चेयर सुविधा, ब्रेल साइनेज।

उच्च स्तर की सुरक्षा : एआई आधारित सीसीटीवी निगरानी, प्लेटफॉर्म स्क्रीन डोर और ग्रेड-4 सिग्निलिंग सिस्टम।

पर्यावरण अनुकूल : रीजेनेरेटिव ब्रेकिंग से ऊर्जा उत्पादन और सोलर पावर का उपयोग।

आरामदायक कोच : पूर्णत: एसी, आरामदायक सीटिंग और मोबाइल चार्जिंग पॉइंट।

स्मार्ट तकनीक : ऑडियो-विजुअल यात्री सूचना प्रणाली और हाई-टेक ऑपरेशन कंट्रोल सेंटर। देश में मेट्रो का सफर 1984 में कोलकाता से शुरू हुआ था मेट्रो का सफर जो अब भोपाल मेट्रो तक पहुंच चुका है। भारत की पहली मेट्रो कोलकाता में चली थी, जो 24 अक्टूबर 1984 को शुरू हुई और यह भारत की पहली और सबसे पुरानी मेट्रो प्रणाली है, जिसने शहरी परिवहन के एक नए युग की शुरुआत की।

अपनी स्थापना के बाद से, कोलकाता मेट्रो का व्यापक विस्तार हुआ है। यह अपने मूल 3.4 किमी से बढ़कर आज लगभग 60 किमी तक पहुंच गई है। इसमें हुगली नदी के नीचे भारत की पहली जलमग्न मेट्रो लाइन है, जो हावड़ा और कोलकाता को जोड़ती है।

2002 दिल्ली मेट्रो यह देश की पहली मॉर्डन मेट्रो थी, जिसने वर्ल्ड क्लास सुविधा दी। पहली बार एसी मेट्रो चली, स्मार्ट कार्ड आया और टोकन झंझट खत्म हुआ। 2011 बेंगलुरु मेट्रो यह दक्षिण भारत की पहली मेट्रो थी, जिसमें नई तकनीक जुड़ीं। इसने आईटी सिटी में सफर को आसान बनाया। इन ट्रेनों में ऑटोमेटिक कंट्रोल जैसी सुवाएं दी गईं और गलती पर सिस्टम खुद ही ब्रेक लगा देता है। हाल ही में पूरी तरह से भारत में बनी पहली ड्राइवरलेस ट्रेन भी लॉन्च की गई।

2014 मुंबई मेट्रो यह पीपीपी मॉडल पर बनी भारत की पहली मेट्रो थी, जिसे रिलायंस ने बनाया था। इस तरह से देश में पहली बार निजी क्षेत्र की भागीदारी भी हुई। ये पूरी तरह से एलिवेटेड लाइन है। 2015 जयपुर मेट्रो पहला टियर-2 शहर, जहां पर मेट्रो ने कदम रखे। इसके बाद से छोटे शहरों में मेट्रो की मांग बढ़ी और इसने बताया कि मेट्रो सिर्फ बड़े शहरों तक ही नहीं बल्कि छोटे शहरों की भी जरूरत है।