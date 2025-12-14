'वहां भगवा झंडा लेकर कौन लोग पहुंचे', मेसी के कार्यक्रम में हुए हंगामे पर राजनीति तेज; BJP ने TMC को खूब सुनाया

डिजिटल डेस्क, नई दिल्ली। अर्जेंटिना के दिग्गज फुटबॉल खिलाड़ी लियोनेल मेसी के कोलकाता के कार्यक्रम में शनिवार को भारी हंगामा देखने को मिला। लोगों का आरोप है कि उन्होंने महंगी टिक खरीदी, लेकिन वह अपने पसंदीदा खिलाड़ी को नहीं देख पाए, जिसके बाद उनका गुस्सा फूटा।

कोलकाता के सॉल्ट लेक स्टेडियम में हुए इस हंगामे के बाद आरोप-प्रत्यारोप की राजनीति भी तेज हो गई है। बीजेपी ने सत्तारूढ़ पार्टी टीएमसी पर कड़ा प्रहार किया है। वहीं, टीएमसी ने बीजेपी पर आरोप लगाते हुए सवाल खड़ा किया कि क्या स्टेडियम में हुई घटना पहले से नियोजित थी?

टीएमसी ने बीजेपी पर उठाए सवाल दरअसल, टीएमसी नेता कुणाल घोष ने समाचार एजेंसी एएनआई से बात करते हुए कहा कि जो कुछ भी कल कोलकाता में हुआ वह दुर्भाग्यपूर्ण हैं। उन्होंने कहा कि फैंस इसलिए नाराज थे, क्यों कि मेसी को चारों ओर से घेर लिया गया था और वह अपने पसंदीदा प्लेयर को नहीं देख सके थे। टीएमसी नेता का कहना है कि यह राज्य सरकार का कार्यक्रम नहीं था। उचित व्यवस्था सुनिश्चित करना निजी आयोजक की जिम्मेदारी थी।

कुणाल घोष ने यह भी कहा कि राज्य की सीएम ममता बनर्जी ने कल स्टेडियम में हुई निराशाजनक घटना के लिए मेसी और खेल प्रेमियों से माफी भी मांगी। आगे कहा कि इस घटना की निष्पक्ष जांच के लिए एक समिति का भी गठन किया गया है। हालांकि, कुछ लोग इस कार्यक्रम में भगवा झंडा लेकर भी पहुंचे थे, वह वहां पर क्यों थे? वे फुटबॉल प्रशंसकों की भावनाओं का दुरुपयोग क्यों कर रहे थे? क्या वे तोड़फोड़ में शामिल थे? क्या यह सब पहले से सुनियोजित था?