Weather News: तबाही मचाने को तैयार मेंथा तूफान! दिल्ली-यूपी सहित उत्तर भारत के कई राज्यों में बारिश का अलर्ट

डिजिटल डेस्क, नई दिल्ली। अरब सागर और दक्षिण पूर्वी बंगाल की खाड़ी के ऊपर विकसित हो रहे चक्रवाती सिस्टम अगले 24 घंटे में चक्रवाती तूफान के रूप ले सकते हैं। अगले 48 घंटे में इसके गंभीर चक्रवाती तूफान मेंथा में बदलने की संभावना है, जो शाम तक आंध्र प्रदेश के तट से टकरा सकता है।

मौसम विभाग के अनुसार, यह तूफान पोर्ट ब्लेयर से लगभग 620 किलोमीटर पश्चिम में, चेन्नई से 780 किलोमीटर दक्षिण पूर्व में और विशाखापट्टनम से 830 किलोमीटर दक्षिण पूर्व में है। इसके उत्तर पश्चिम दिशा में बढ़ते हुए गंभीर चक्रवात का रूप लेने की पूरी संभावना है।

इन राज्यों में भारी बारिश की चेतावनी मेंथी चक्रवाती तूफान के कारण आंध्र प्रदेश, तेलंगाना, उड़ीसा, छत्तीसगढ़ और तमिलनाडु में 27 से 30 अक्टूबर तक भारी बारिश होने की संभावना है। इसके मद्देनजर भारतीय सेना को अलर्ट पर रखा गया है।