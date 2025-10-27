Weather News: तबाही मचाने को तैयार मेंथा तूफान! दिल्ली-यूपी सहित उत्तर भारत के कई राज्यों में बारिश का अलर्ट
अरब सागर और बंगाल की खाड़ी में बन रहा चक्रवाती सिस्टम 'मेंथा' तूफान का रूप ले सकता है, जिससे आंध्र प्रदेश समेत कई राज्यों में भारी बारिश की चेतावनी जारी की गई है। उत्तर भारत में भी मौसम बदलेगा, दिल्ली-एनसीआर और उत्तर प्रदेश में बारिश की संभावना है। बिहार में भी चक्रवात का असर दिखेगा, जबकि पहाड़ी राज्यों में ठंड बढ़ने के आसार हैं।
डिजिटल डेस्क, नई दिल्ली। अरब सागर और दक्षिण पूर्वी बंगाल की खाड़ी के ऊपर विकसित हो रहे चक्रवाती सिस्टम अगले 24 घंटे में चक्रवाती तूफान के रूप ले सकते हैं। अगले 48 घंटे में इसके गंभीर चक्रवाती तूफान मेंथा में बदलने की संभावना है, जो शाम तक आंध्र प्रदेश के तट से टकरा सकता है।
मौसम विभाग के अनुसार, यह तूफान पोर्ट ब्लेयर से लगभग 620 किलोमीटर पश्चिम में, चेन्नई से 780 किलोमीटर दक्षिण पूर्व में और विशाखापट्टनम से 830 किलोमीटर दक्षिण पूर्व में है। इसके उत्तर पश्चिम दिशा में बढ़ते हुए गंभीर चक्रवात का रूप लेने की पूरी संभावना है।
इन राज्यों में भारी बारिश की चेतावनी
मेंथी चक्रवाती तूफान के कारण आंध्र प्रदेश, तेलंगाना, उड़ीसा, छत्तीसगढ़ और तमिलनाडु में 27 से 30 अक्टूबर तक भारी बारिश होने की संभावना है। इसके मद्देनजर भारतीय सेना को अलर्ट पर रखा गया है।
IMD Weather Alert !— India Meteorological Department (@Indiametdept) October 26, 2025
A Deep Depression over the southeast Bay of Bengal is likely to intensify into a Cyclonic Storm by Oct 27 and a Severe Cyclonic Storm by 28th October.
⛈️ Heavy to very heavy rainfall expected over:
Rayalaseema, Tamil Nadu, Kerala & Mahe: Oct 27–28
Coastal… pic.twitter.com/bcdxIhxG5s
उत्तर भारत में बदलेगा मौसम का मिजाज
दिल्ली-एनसीआर में भी अगले तीन दिनों तक मौसम में बदलाव रहने वाला है। आईएमडी के मुताबिक, 27 और 28 अक्टूबर को शाम या रात के समय हल्की बूंदाबांदी हो सकती है। वहीं उत्तर प्रदेश की बात करें तो एक बार फिर मौसम करवट लेने वाला है। यहां 27 अक्टूबर से अगले 4 दिनों तक बारिश का अलर्ट जारी किया गया है।
वहीं अगर बिहार की बात करें तो तो बंगाल की खाड़ी के चक्रवात का असर बिहार तक पहुंचेगा। मौसम विभाग के अनुसार, 29 से 31 अक्टूबर के बीच हल्की बारिश होने की संभावना है, वहीं कुछ जिलों में तेज हवा और गरज के साथ बारिश हो सकती है।
पहाड़ी राज्यों की बात करें तो जम्मू-कश्मीर, हिमाचल, उत्तराखंड में वेस्टर्न डिस्टरबेंस के कारण 27 अक्टूबर को हल्की बारिश हो सकती है जिसके कारण ठंड बढ़ने के आसार हैं।
इसे भी पढ़ें: मोंथा चक्रवात को लेकर रेड अलर्ट: ओडिशा में सरकारी कर्मचारियों की छुट्टियां रद, पर्यटकों के समुद्र तट के पास जाने पर रोक
कमेंट्स
सभी कमेंट्स (0)
बातचीत में शामिल हों
कृपया धैर्य रखें।