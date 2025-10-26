Language
सब्सक्राइब करें
फोकस

Trending

    Move to Jagran APP
    pixelcheck

    मोंथा चक्रवात को लेकर रेड अलर्ट: उड़ीसा में सरकारी कर्मचारियों की छुट्टियां रद, पर्यटकों के समुद्र तट में जाने पर रोक 

    By Krishna Bahadur Singh Parihar Edited By: Krishna Bahadur Singh Parihar
    Updated: Sun, 26 Oct 2025 11:22 AM (IST)

    बंगाल की खाड़ी में बना निम्न दबाव चक्रवात 'मोंथा' में बदलने की आशंका है, जिसका आंध्र प्रदेश तट पर प्रभाव पड़ेगा। ओडिशा में भारी बारिश की चेतावनी जारी की गई है, हालांकि सीधा असर नहीं होगा। सरकार ने कर्मचारियों की छुट्टियां रद्द कर दी हैं और पर्यटकों को समुद्र तटों से दूर रहने की सलाह दी है। मछुआरों को समुद्र में न जाने के निर्देश दिए गए हैं।

    prefferd source google
    Hero Image

    उड़ीसा में चक्रवात का खतरा। फाइल फोटो

    जागरण संवाददाता, भुवनेश्वर। बंगाल की खाड़ी में बना निम्न दबाव अब अवदाब का रूप लेकर आगे बढ़ रहा है। अनुमान है कि यह प्रणाली 28 अक्टूबर की शाम तक चक्रवात मोंथा का रूप ले लेगी और उसी रात आंध्र प्रदेश के मछलीपट्टनम और कलिंगपट्टनम के बीच तट से टकराने की उम्मीद है। मौसम विभाग के अनुसार संभावित चक्रवात मोंथा 28 अक्टूबर की शाम से रात के बीच लैंडफॉल करेगा।

    विज्ञापन हटाएं सिर्फ खबर पढ़ें

    मौसम विभाग के मुताबिक, हालांकि इस चक्रवात का ओडिशा पर सीधा असर नहीं पड़ेगा, लेकिन इसके प्रभाव से राज्य में 30 अक्टूबर तक भारी बारिश हो सकती है। इसके लिए 27 अक्टूबर को आठ जिलों में ऑरेंज वार्निंग और 28 अक्टूबर को पांच जिलों में रेड वार्निंग जारी की गई है। राज्य सरकार ने भी किसी भी आपात स्थिति से निपटने के लिए अग्रिम तैयारी शुरू कर दी है।

    कर्मचारियों की छुट्टियां रद

    सूत्रों के अनुसार, संभावित चक्रवात को देखते हुए राज्य सरकार ने 27, 28 और 29 अक्टूबर को कालाहांडी और गजपति जिलों में सरकारी कर्मचारियों की छुट्टियां रद्द कर दी हैं। वहीं, पर्यटकों की सुरक्षा को ध्यान में रखते हुए पुरी समुद्र तट पर तीन दिनों तक स्नान पर प्रतिबंध लगाया गया है।

    मत्स्यजीवियों को रविवार से समुद्र में न जाने के निर्देश दिए गए हैं।इसके अलावा राजस्व मंत्री सुरेश पुजारी का दौरा कार्यक्रम भी रद्द कर दिया गया है और उनके कार्यालय को कंट्रोल रूम में बदलने का निर्णय लिया गया है।

    क्षेत्रीय मौसम केंद्र के अनुसार, चक्रवात के प्रभाव से ओडिशा में भारी वर्षा होगी। 27 से 29 अक्टूबर तक तटीय और दक्षिण ओडिशा में तेज बारिश की संभावना है। इसका सर्वाधिक प्रभाव मलकानगिरी, कोरापुट, नवरंगपुर, रायगढ़ा और गजपति जिलों में पड़ेगा।

    भारी बारिश की संभावना

    इन इलाकों में हल्की से मध्यम वर्षा के साथ कुछ जगहों पर भारी से बहुत भारी वर्षा और 28-29 तारीख को 70-80 किमी प्रति घंटा की रफ्तार से तेज हवाएं चल सकती हैं, जो झोंकों में 90 किमी प्रति घंटा तक पहुंच सकती हैं। 30 अक्टूबर से मौसम में सुधार आएगा।

    भारतीय मौसम विभाग ने भी इस संभावित चक्रवात को लेकर चेतावनी जारी की है।विभाग के अनुसार, बंगाल की खाड़ी में बना निम्न दबाव क्षेत्र पहले गहरे अवदाब में बदलेगा, फिर चक्रवात और बाद में गंभीर चक्रवात का रूप ले सकता है। यह तूफान 28 अक्टूबर की शाम या रात में काकीनाडा के निकट मछलीपट्टनम और कलिंगपट्टनम के बीच आंध्र प्रदेश तट से टकरा सकता है।

    चेन्नई स्थित क्षेत्रीय मौसम केंद्र के बुलेटिन के अनुसार, यह अवदाब पश्चिम-उत्तरपश्चिम दिशा की ओर बढ़ते हुए 27 अक्टूबर तक दक्षिण-पश्चिम एवं पश्चिम-मध्य बंगाल की खाड़ी में चक्रवात में परिवर्तित हो सकता है28 अक्टूबर की सुबह तक यह एक भीषण चक्रवात बन सकता है।

    मौसम विभाग के अनुसार, इस दौरान हवा की रफ्तार 90 से 100 किमी प्रति घंटा तक पहुंच सकती है। इससे थिरुवल्लूर, चेन्नई, रानीपेट, कांचीपुरम, चेंगलपट्टु और विलुप्पुरम जिलों में भारी वर्षा हो सकती है। इस दौरान बिजली गिरने और आंधी-तूफान की भी संभावना है।तमिलनाडु और आंध्र प्रदेश के तटीय इलाकों के मछुआरों को समुद्र में न जाने की सख्त चेतावनी दी गई है।

    चेन्नई और आसपास के क्षेत्रों में आसमान बादलों से ढका रहेगा और हल्की से मध्यम वर्षा की संभावना है।पिछले 24 घंटों में ऊटी (तिरुनेलवेली) में सर्वाधिक 14 सेमी बारिश दर्ज की गई, जबकि तिरुपुवनम (शिवगंगा) में न्यूनतम 1 सेमी वर्षा हुई। अगले 24 घंटों में तमिलनाडु, पुडुचेरी और कराईकल के कुछ हिस्सों में गरज-चमक के साथ बारिश हो सकती है।

    भारतीय मौसम विभाग के पूर्व मुख्यालय के एक प्रवक्ता के अनुसार, 27 अक्टूबर से पश्चिम बंगाल के दक्षिणी जिलों में हल्की बारिश की संभावना है। 27 अक्टूबर को दक्षिण 24 परगना, झारग्राम, पूर्व और पश्चिम मिदनापुर जिलों में गरज के साथ हल्की वर्षा हो सकती है।

    28 अक्टूबर को कई इलाकों में मध्यम बारिश, जबकि दक्षिण 24 परगना और पूर्व मिदनापुर के कुछ स्थानों पर भारी वर्षा (7–11 सेमी) की संभावना है।29 अक्टूबर को कोलकाता, हावड़ा, उत्तर और दक्षिण 24 परगना सहित कई जिलों में आंधी और तेज बारिश हो सकती है।वहीं 30 अक्टूबर को बीरभूम, मुर्शिदाबाद और पश्चिम बर्द्धमान जिलों में भारी वर्षा होने की संभावना जताई गई है।