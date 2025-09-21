आसोजी नवरात्र आज से शुरू, पूर्व नरेश गज सिंह करेंगे चामुंडा माता मंदिर में पूजा
मेहरानगढ़ दुर्ग स्थित चामुण्डा माता मंदिर में आसोजी नवरात्रा का आरम्भ कुंभ स्थापना के साथ होगा। नवरात्रा में दर्शन सुबह 7 बजे से शाम 5 बजे तक होंगे। सतवर्ती पाठ का संकल्प और थापना का मुहूर्त 12.05 से 12.53 बजे के बीच है। महाराजा गजसिंह जी व महारानी हेमलता राज्ये मेहरानगढ़ के चामुंडा माता मंदिर में दर्शन करेंगे। अंतिम दिन हवन होगा और पूर्ण आहुति 1 अक्टूबर को होगी।
डिजिटल डेस्क, नई दिल्ली। महरानगढ़ दुर्ग में चामुण्डा माता के मंदिर में सोमवार को आसोजी नवरात्रा का प्रारम्भ कुंभ स्थापना के साथ होगा। नवरात्रा में चामुंडा माता मंदिर में दर्शन की व्यवस्था प्रातः 7 बजे से शाम 5 बजे तक रहेगी।
महरानगढ़ म्यूजियम ट्रस्ट के प्रशासक कर्नल अजय सिंह शेखावत ने बताया कि सतवर्ती पाठ का संकल्प और थापना का मुहूर्त सुबह 12.05 से 12.53 बजे के बीच है। गजसिंह जी व महारानी हेमलता राज्ये इस मुहूर्त के अनुसार मेहरानगढ़ के चामुंडा माता मंदिर में दर्शन करेंगे ।
प्रशासन के सुझावानुसार प्रातः 7:00 जयपोल व फतेहपोल के द्वार दर्शनार्थियों के लिए खोल दिए जाएंगे । चामुण्डा मंदिर के बसंत सागर के पास नौ वेदपाठी ब्राह्मण स्थापना से दुर्गापाठ का वाचन करेंगे।
नवरात्रा के अंतिम दिन से पूर्व होमाष्टमी की रात हवन प्रारंभ किया जायेगा जिसकी पूर्ण आहुति 1 अक्टूबर नवमी को होगी । महाराजा गज सिंह जी की तिलक आरती प्रातः 11. 51 से 12 .01 तक व नवमी को प्रातः 12.05 से 12.15 के बीच थापना जी के उत्थापना का मुहूर्त होगा।
