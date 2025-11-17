Mecca-Medina Tragedy: तीन पीढ़ियां तबाह, मक्का-मदीना में हुए बस हादसे में हैदराबाद के एक ही परिवार के 18 लोगों की मौत
सऊदी अरब में मदीना के पास एक सड़क दुर्घटना में 42 भारतीय तीर्थयात्रियों की मृत्यु हो गई। मृतकों में हैदराबाद के एक ही परिवार के 18 सदस्य हैं, जिनमें 9 बच्चे शामिल हैं। परिवार उमराह से लौट रहा था तभी उनकी बस एक टैंकर से टकरा गई और उसमें आग लग गई। इस हादसे में परिवार के सभी सदस्यों की जान चली गई, जिससे इलाके में शोक की लहर है।
डिजिटल डेस्क, नई दिल्ली। सऊदी अरब में मदीना के पास एक सड़क दुर्घटना में 42 भारतीय तीर्थयात्रियों में एक ही परिवार के अठारह सदस्यों की मौत हो गई है, जिसमें 9 बच्चे भी शामिल हैं। हैदराबाद के रहने वाले इस परिवार को शनिवार शाम को ही लौटना था लेकिन अब परिजनों को ये खबर मिली है।
एक परिवार के सदस्य ने बताा, "मेरी भाभी, देवर, उनका बेटा, तीन बेटियां और उनके बच्चे उमराह के लिए गए थे। वे आठ दिन पहले गए थे। उमराह पूरा हो चुका था और वे मदीना लौट रहे थे। रात लगभग 1.30 बजे यह दुर्घटना हुई और बस आग में नष्ट हो गई। उन्हें शनिवार को लौटना था।"
नौ वयस्क और नौ बच्चे मारे गए
आसिफ ने बताया कि इस त्रासदी से पहले वे अपने रिश्तेदारों के लगातार संपर्क में थे। उन्होंने कहा, "एक ही परिवार के अठारह सदस्य, नौ वयस्क और नौ बच्चे मारे गए हैं। यह हमारे लिए एक भयानक त्रासदी है।"
आसिफ ने अपने कुछ रिश्तेदारों की पहचान नसीरुद्दीन (70), उनकी पत्नी अख्तर बेगम (62), बेटे सलाउद्दीन (42), बेटियों अमीना (44), रिजवाना (38) और शबाना (40) और उनके बच्चों के रूप में की। नसीरुद्दीन और उनके परिवार के रामनगर स्थित घर पर कोई पड़ोसी से चाबियां लेकर आया और जैसे ही उनकी बहन अपने भाई के घर में दाखिल हुई तो जोर-जोर से रोने की आवाजें आने लगीं।
टैंक से टकराने के बाद बस में लगी आग
सड़क दुर्घटना में मारे गए 42 लोगों में से ज्यादातर हैदराबाद के थे। रिपोर्टों के अनुसार, जिस बस में वे यात्रा कर रहे थे, वह मदीना से लगभग 30 किलोमीटर दूर एक डीजल टैंकर से टकरा गई। यह दुर्घटना देर रात हुई जब ज्यादातर यात्री सो रहे थे। इसलिए वे समय पर बच नहीं पाए क्योंकि दुर्घटना के बाद वाहन में आग लग गई।
