मक्का से मदीना जा रही रही बस कैसे बनी आग का गोला? सऊदी में 42 यात्रियों की मौत की वजह आई सामने

डिजिटल डेस्क, नई दिल्ली। सऊदी अरब में बीती रात हज यात्रियों से भरी बस एक तेल से भरे टैंकर से जा टकराई और पलक झपकते ही 42 लोगों की जान चली गई। मृतकों में सभी हैदराबाद के हज यात्री शामिल थे। हादसा (Saudi Arab Bus Accident) मक्का से मदीना जाते समय हुआ। टैंकर में डीजल भरा था, जिससे टक्कर के फौरन बाद बस आग के गोले में तब्दील हो गई।

भारतीय समयानुसार यह हादसा बीती रात लगभग 1:30 बजे हुआ। हादसे के दौरान सभी यात्री बस में चैन की नींद सो रहे थे। तेलंगाना के मुख्यमंत्री रेवंत रेड्डी ने मामले पर शोक व्यक्त करते हुए पीड़ितों को मदद पहुंचाने की अपील की है।

तेलंगाना हज कमेटी ने क्या कहा? तेलंगाना की हज कमेटी ने हादसे की जानकारी देते हुए बताया कि 42 लोगों की जान चली गई। मृतकों में 20 महिलाएं और 11 बच्चे भी शामिल हैं। बस में तेलंगाना के अलग-अलग जिलों के हज यात्री मौजूद थे, मगर मरने वालों में ज्यादातर यात्री हैदराबाद से थे।

हादसे की सूचना मिलते ही स्थानीय लोग मौके पर पहुंचे। हादसा इतना भयानक था की 40 लोग आग में जिंदा जल गए। हालांकि, मृतकों की असली संख्या अभी तक सामने नहीं आई है। सऊदी सरकार ने इसे लेकर कोई औपचारिक जानकारी साझा नहीं की है।