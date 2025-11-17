मक्का से मदीना जा रही रही बस कैसे बनी आग का गोला? सऊदी में 42 यात्रियों की मौत की वजह आई सामने
Saudi Arab Bus Accident: सऊदी अरब में मक्का से मदीना जा रही हज यात्रियों से भरी बस एक तेल टैंकर से टकरा गई, जिससे बस में आग लग गई और 42 लोगों की मौत हो गई। मरने वालों में सभी हैदराबाद के हज यात्री थे, जिनमें 20 महिलाएं और 11 बच्चे शामिल हैं। तेलंगाना के मुख्यमंत्री और विदेश मंत्री एस. जयशंकर ने घटना पर दुख व्यक्त किया है और पीड़ित परिवारों को हर संभव मदद का आश्वासन दिया है।
डिजिटल डेस्क, नई दिल्ली। सऊदी अरब में बीती रात हज यात्रियों से भरी बस एक तेल से भरे टैंकर से जा टकराई और पलक झपकते ही 42 लोगों की जान चली गई। मृतकों में सभी हैदराबाद के हज यात्री शामिल थे। हादसा (Saudi Arab Bus Accident) मक्का से मदीना जाते समय हुआ। टैंकर में डीजल भरा था, जिससे टक्कर के फौरन बाद बस आग के गोले में तब्दील हो गई।
भारतीय समयानुसार यह हादसा बीती रात लगभग 1:30 बजे हुआ। हादसे के दौरान सभी यात्री बस में चैन की नींद सो रहे थे। तेलंगाना के मुख्यमंत्री रेवंत रेड्डी ने मामले पर शोक व्यक्त करते हुए पीड़ितों को मदद पहुंचाने की अपील की है।
तेलंगाना हज कमेटी ने क्या कहा?
तेलंगाना की हज कमेटी ने हादसे की जानकारी देते हुए बताया कि 42 लोगों की जान चली गई। मृतकों में 20 महिलाएं और 11 बच्चे भी शामिल हैं। बस में तेलंगाना के अलग-अलग जिलों के हज यात्री मौजूद थे, मगर मरने वालों में ज्यादातर यात्री हैदराबाद से थे।
हादसे की सूचना मिलते ही स्थानीय लोग मौके पर पहुंचे। हादसा इतना भयानक था की 40 लोग आग में जिंदा जल गए। हालांकि, मृतकों की असली संख्या अभी तक सामने नहीं आई है। सऊदी सरकार ने इसे लेकर कोई औपचारिक जानकारी साझा नहीं की है।
विदेश मंत्री एस जयशंकर ने किया पोस्ट
विदेश मंत्री एस जयशंकर ने मामले पर प्रतिक्रिया देते हुए कहा, "सऊदी अरब के मदीना में भारतीय नागरिकों की मौत से गहरा झटका लगा है। रियाद में हमारा दूतावास और जेद्दा स्थित वाणिज्य दूतावास पीड़ित परिवारों को पूरी सहायता प्रदान कर रहे हैं। पीड़ित परिवारों के प्रति मैं संवेदना व्यक्त करता हूं। मैं घायलों के शीघ्र स्वास्थ्य होने की प्रार्थना करता हूं।"
Deeply shocked at the accident involving Indian nationals in Medinah, Saudi Arabia.— Dr. S. Jaishankar (@DrSJaishankar) November 17, 2025
Our Embassy in Riyadh and Consulate in Jeddah are giving fullest support to Indian nationals and families affected by this accident.
Sincere condolences to the bereaved families. Pray for the…
तेलंगाना सरकार ने राज्य सचिवालय में कंट्रोल रूम स्थापित किया है, जो पीड़ित परिवारों की मदद करेंगे। तेलंगाना सरकार ने पीड़ितों के लिए 2 हेल्पलाइन नंबर जारी किए हैं - 7997959754 और 9912919545
