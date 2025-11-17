Mecca Medina Bus Tragedy: सरकार ने जारी की 45 यात्रियों की लिस्ट, क्या है नया अपडेट
सऊदी अरब में हुए एक दर्दनाक सड़क हादसे में 40 से ज़्यादा भारतीय उमराह तीर्थयात्रियों की मौत हो गई। मृतकों में हैदराबाद के मल्लापल्ली के बाज़ार घाट के 16 लोग शामिल हैं। मक्का से मदीना जा रही बस एक डीज़ल टैंकर से टकरा गई, जिसमें 20 महिलाओं और 11 बच्चों समेत 42 लोगों की जान चली गई। सरकार ने 45 यात्रियों की सूची जारी की है।
डिजिटल डेस्क, नई दिल्ली। सऊदी अरब में सोमवार तड़के हुए एक दुखद सड़क हादसे में 40 से ज्यादा भारतीय उमराह तीर्थयात्रियों के मारे जाने की आशंका है। सभी पीड़ित हैदराबाद के हैं।
मल्लापल्ली के बाजार घाट के कम से कम 16 लोग उन लोगों में शामिल हैं जिनकी मौत हो गई। मक्का से मदीना जा रहे तीर्थयात्रियों को ले जा रही एक यात्री बस भारतीय समयानुसार रात लगभग 1.30 बजे एक डीजल टैंकर से टकरा गई।
इन लोगों की हुई पहचान
बाज़ार घाट के मृतकों की पहचान रहीमुन्निसा, रहमत बी, शहनाज बेगम, गौसिया बेगम, कादिर मोहम्मद, मोहम्मद मौलाना, शोएब मोहम्मद, सोहेल मोहम्मद, मस्तान मोहम्मद, परवीन मोहम्मद, जकिया मोहम्मद, शौकत मोहम्मद, फरहीन मोहम्मद, जहीन मोहम्मद, मोहम्मद संजीव और मोहम्मद अली के रूप में हुई है।
मरने वालों में 20 महिलाएं और 11 बच्चे भी शामिल
स्थानीय सऊदी सूत्रों की शुरुआती रिपोर्टों में 40 से ज्याद लोगों के मारे जाने की बात कही गई थी, जबकि तेलंगाना हज समिति ने बाद में बताया कि 42 तीर्थयात्रियों की मौत हो गई। बताया जा रहा है कि टक्कर के समय उनमें से कई सो रहे थे। प्रारंभिक जानकारी से यह भी पता चलता है कि पीड़ितों में हैदराबाद की 20 महिलाएं और 11 बच्चे भी शामिल हैं।
सरकार ने इन 45 नामों की लिस्ट की जारी
इरफान अहमद, हुमेरा नाजनीन, सबिहा सुल्ताना, अहमद हमदान, अहमद इजान, शेख नसीरुद्दीन, फातिमा उमैजा, मरियम फातिमा, शेख जान उद्दीन, फातिमा महरिश, शाजान अहमद मोहम्मद, रिदा ताजीन, शेख उजैरुद्दीन, अख्तर बेगम, अनीस फातिमा, अमीना बेगम, सारा बेगम, खान सलीम, शबाना बेगम, सैयद हुजैफा जाफर, रिजवाना बेगम, शेख सलाउद्दीन, फराना सुल्ताना, तस्मिया तहरीन, सुल्ताना सना, मोहम्मद अब्दुल खादीर, गौसिया बेगम, बेगम शनाज, मोहम्मद अली, रहमतेब, रहीम उन्नीसा, उर रहमान मोहम्मद शोएब, रईस बेगम, बेगम शाहजहां, अल अमौदी सारा महमूद, मोहम्मद मंजूर, जहीन बेगम, फरहीन बेगम, बेगम शौकत, बेगम जकिया, परवीन बेगम, मोहम्मद मस्तान, मोहम्मद सोहेल, मोहम्मद मौलाना, अब्दुल गनी अहमद सहीर शिरहट्टी।
