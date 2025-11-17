Mecca Medina Bus Tragedy: सरकार ने जारी की 45 यात्रियों की लिस्ट, क्या है नया अपडेट

डिजिटल डेस्क, नई दिल्ली। सऊदी अरब में सोमवार तड़के हुए एक दुखद सड़क हादसे में 40 से ज्यादा भारतीय उमराह तीर्थयात्रियों के मारे जाने की आशंका है। सभी पीड़ित हैदराबाद के हैं। मल्लापल्ली के बाजार घाट के कम से कम 16 लोग उन लोगों में शामिल हैं जिनकी मौत हो गई। मक्का से मदीना जा रहे तीर्थयात्रियों को ले जा रही एक यात्री बस भारतीय समयानुसार रात लगभग 1.30 बजे एक डीजल टैंकर से टकरा गई।

इन लोगों की हुई पहचान बाज़ार घाट के मृतकों की पहचान रहीमुन्निसा, रहमत बी, शहनाज बेगम, गौसिया बेगम, कादिर मोहम्मद, मोहम्मद मौलाना, शोएब मोहम्मद, सोहेल मोहम्मद, मस्तान मोहम्मद, परवीन मोहम्मद, जकिया मोहम्मद, शौकत मोहम्मद, फरहीन मोहम्मद, जहीन मोहम्मद, मोहम्मद संजीव और मोहम्मद अली के रूप में हुई है।

मरने वालों में 20 महिलाएं और 11 बच्चे भी शामिल स्थानीय सऊदी सूत्रों की शुरुआती रिपोर्टों में 40 से ज्याद लोगों के मारे जाने की बात कही गई थी, जबकि तेलंगाना हज समिति ने बाद में बताया कि 42 तीर्थयात्रियों की मौत हो गई। बताया जा रहा है कि टक्कर के समय उनमें से कई सो रहे थे। प्रारंभिक जानकारी से यह भी पता चलता है कि पीड़ितों में हैदराबाद की 20 महिलाएं और 11 बच्चे भी शामिल हैं।