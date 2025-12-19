Language
    'ये 6 फिल्में न दिखाएं', केंद्र सरकार की केरल फिल्म फेस्टिवल को चेतावनी; लेकिन 3 की हो चुकी है स्क्रीनिंग

    By Digital Desk Edited By: Abhishek Pratap Singh
    Updated: Fri, 19 Dec 2025 09:29 AM (IST)

    केरल इंटरनेशनल फिल्म फेस्टिवल 2025 में विवाद हो गया है। विदेश मंत्रालय ने छह फिल्मों पर आपत्ति जताई थी और चेतावनी दी थी कि अगर उन्हें दिखाया गया तो का ...और पढ़ें

    केरल फिल्म फेस्टिवल, 2025।

    डिजिटल डेस्क, नई दिल्ली। राज्य सरकार द्वारा संचालित चालचित्र अकादमी (फेस्टिवल आयोजक) के चेयरपर्सन रसूल पुकुट्टी ने कहा है कि केरल इंटरनेशनल फिल्म फेस्टिवल 2025 के आयोजक तीन फिल्में नहीं दिखाएंगे, क्योंकि विदेश मंत्रालय ने छह फिल्मों पर कड़ी आपत्ति जताई थी, जिसने गुरुवार को चेतावनी दी थी कि अगर उन्हें दिखाया गया तो कानूनी कार्रवाई की जाएगी।

    जिन छह फिल्मों को फेस्टिवल के लिए सेंसर छूट नहीं मिली, वे हैं 'ऑल दैट्स लेफ्ट ऑफ यू', 'यस!', 'ईगल्स ऑफ द रिपब्लिक', 'ए पोएट', 'फ्लेम्स' और 'क्लैश'। लेकिन इनमें से तीन - 'ईगल्स ऑफ द रिपब्लिक', 'ए पोएट' और 'फ्लेम्स' - पहले ही दिखाई जा चुकी थीं, क्योंकि राज्य सरकार ने कहा था कि सेंसर छूट न मिलने के बावजूद वह सभी फिल्में दिखाएगी।

    रोक दी गई बाकी फिल्मों की स्क्रीनिंग

    पुकुट्टी ने पत्रकारों को बताया कि विदेश मंत्रालय के यह कहने के बाद कि ऐसा करना देश की सुरक्षा के लिए अच्छा नहीं होगा, उन्होंने फिल्मों की स्क्रीनिंग न करने का फैसला किया। उन्होंने कहा कि मंत्रालय ने कहा था कि अगर आयोजक इसका उल्लंघन करते हैं, तो उन्हें दूसरे सेक्शन लगाने पड़ेंगे। इसलिए, बिना किसी राजनीतिक सलाह के अकादमी ने खुद ही इन फिल्मों को न दिखाने का फैसला किया।

    कब खत्म होगा फिल्म फेस्टिवल?

    यह फेस्टिवल शुक्रवार को खत्म होगा। पुकुट्टी ने कहा कि शुरू में किसी भी फिल्म को छूट नहीं मिली थी और फिर उन्हें बैचों में छूट दी गई। उन्होंने कहा कि छह फिल्मों को छोड़कर बाकी सभी को आखिरकार क्लीयरेंस मिल गया। कुछ फिल्मों के वेन्यू बदलने पड़े क्योंकि शुरू में इस बात को लेकर कन्फ्यूजन था कि उन्हें दिखाया जा सकता है या नहीं।

