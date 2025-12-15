Girls Literacy: भारत में 45.4 फीसदी लड़कियां नहीं जाती स्कूल, महाराष्ट्र का बुरा हाल, राज्यवार डाटा यहां करें चेक

एजुकेशन डेस्क, नई दिल्ली। संसद का शीतकालीन सत्र जारी है जिसमें कई चौंकाने वाली जानकारियां सामने आ रहीं हैं। इसी में एक सवाल के जवाब में लड़कियों की साक्षरता (Girls Literacy) पर भी जानकारी साझा की गई है। संसद द्वारा मिली जानकारी के मुताबिक अभी भी देश में लड़कियों की शिक्षा खराब स्थिति में है। लेटेस्ट अपडेट के मुताबिक देशभर में 45.4 प्रतिशत लड़कियां स्कूल नहीं जाती हैं।

महाराष्ट्र की स्थिति सबसे खराब साझा की गई डिटेल के मुताबिक देशभर में लड़कियों के स्कूल जाने के मामले में महाराष्ट्र की स्थिति सबसे खराब है। इस राज्य में 66 फीसदी लड़कियां स्कूल नहीं जाती हैं। इसके अलावा हिमाचल प्रदेश में 54.8%, जम्मू कश्मीर में 53.7%, ओडिशा में 49.5%, मिजोरम में 53.8% गर्ल्स स्कूल नहीं जाती हैं।