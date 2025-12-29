Language
    जयपुर में JCB फैक्टरी में भीषण आग, कई ड्रमों में ब्लास्ट; खाली कराया गया इलाका

    Updated: Mon, 29 Dec 2025 10:49 PM (IST)

    जयपुर के भांकरोटा में जेसीबी फैक्ट्री में भीषण आग (फाइल फोटो)

    डिजिटल डेस्क, नई दिल्ली। राजस्थान के जयपुर से इस वक्त की बड़ी खबर सामने आ रही है। जहां, जेसीबी फैक्ट्री में भीषण आग लग गई है। एहतियात के तौर पर आस-पास के इलाके को खाली करा लिया गया है और आग पर काबू पाने के प्रयास जारी है।

    अधिकारियों के अनुसार, सोमवार शाम को भांकरोटा इलाके में एक जेसीबी सर्विस सेंटर में आग लग गई। उन्होंने बताया कि आग पर काबू पाने के लिए कई दमकल कर्मियों को बुलाया गया था और इस घटना में किसी के हताहत होने की खबर नहीं है।

    उन्होंने बताया कि सर्विस सेंटर में तेल से भरे कई ड्रम रखे हुए थे, जिसके कारण आग तेजी से फैल गई। पुलिस ने एहतियात के तौर पर केंद्र के पास के इलाके को खाली करा लिया गया है और आग पर काबू पाने के प्रयास किए जा रहे हैं।

     