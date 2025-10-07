मध्य प्रदेश: 11 फीट का अजगर देखकर ग्रामीणों के उड़े होश, रेस्क्यू टीम ने पकड़ा

मध्य प्रदेश के सतना जिले के देवगुना गांव में एक घर में 11 फीट लंबा अजगर मिलने से हड़कंप मच गया। घर की महिलाओं ने स्टोर रूम में सफाई करते समय ड्रम के पीछे अजगर को देखा और डर के मारे चीख पड़ीं। ग्रामीणों ने वन विभाग को सूचना दी जिसके बाद सर्पमित्र ने मौके पर पहुंचकर अजगर को सुरक्षित पकड़ा और जंगल में छोड़ दिया।

डिजिटल डेस्क, नई दिल्ली। मध्य प्रदेश के सतना के देवगुना गांव (नागौद-उचेहरा रेंज सीमा) में सोमवार सुबह उस वक्त हड़कंप मच गया, जब एक घर की महिलाएं रोज की तरह सफाई करने गईं और नीले ड्रम के पीछे कुछ ऐसा नजर आया जिसने सभी के होश उड़ा दिए। स्टोर रूम में कुंडली मारे 11 फीट लंबे अजगर को देखते ही महिलाओं की चीख निकल गई और देखते ही देखते पूरा मोहल्ला मौके पर जमा हो गया।

विज्ञापन हटाएं सिर्फ खबर पढ़ें

ड्रम हटाते ही मच गया कोहराम देवगुना निवासी रामप्रकाश विश्वकर्मा के घर की महिलाएं जब स्टोर रूम में सफाई कर रही थीं, तभी उन्होंने एक नीले ड्रम को खिसकाया। ड्रम हटते ही सामने था 11 फीट लंबा अजगर, जो लकड़ी के पास कुंडली मारे पड़ा था। अचानक हुई इस घटना से महिलाएं घबराकर बाहर भागीं। शोर सुनकर आसपास के लोग पहुंचे तो अजगर भी हलचल से विचलित होकर कमरे के कोने में जा छिपा।

वन विभाग को दी गई सूचना अफरा-तफरी के माहौल के बीच किसी तरह ग्रामीणों ने दरवाजा बंद कर अजगर को भीतर ही रोक दिया और तुरंत वन विभाग को सूचना दी। खबर मिलते ही नागौद रेंजर पूर्वी सिंह ने सर्पमित्र शंखधर तिवारी और फॉरेस्ट गार्ड अजय सिंह को मौके पर रवाना किया।

डेढ़ घंटे की मशक्कत के बाद सफल रेस्क्यू सर्पमित्र शंखधर तिवारी ने मौके पर पहुंचकर सावधानीपूर्वक रेस्क्यू ऑपरेशन शुरू किया। अजगर लकड़ी के ढेर में छिपा था, जिससे उसे पकड़ना चुनौती भरा रहा। करीब डेढ़ घंटे की कड़ी मेहनत के बाद टीम ने अजगर को सुरक्षित पकड़ लिया। ग्रामीणों ने राहत की सांस ली और मौके पर जुटे लोगों ने रेस्क्यू टीम के साहस की सराहना की।

छोटे जानवरों को भी निगल सकता था विशाल अजगर रेस्क्यू के बाद शंखधर तिवारी ने बताया कि पकड़ा गया अजगर लगभग 11 फीट लंबा और काफी भारी था। वह किसी छोटे पशु-बकरी या कुत्ते तक को निगल सकता था। सौभाग्य से किसी व्यक्ति या जानवर को नुकसान नहीं पहुंचा। टीम ने अजगर को सुरक्षित रूप से उसके प्राकृतिक आवास, जंगल में छोड़ दिया।