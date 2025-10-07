दिवाली-छठ पर रेल यात्रियों को बड़ी सौगात, देश भर में चलेंगी 12000 ट्रेनें; मोदी कैबिनेट का अहम फैसला

प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की अध्यक्षता में हुई कैबिनेट बैठक में कई महत्वपूर्ण निर्णय लिए गए। रेल यात्रियों के लिए दिवाली और छठ जैसे त्योहारों के दौरान सुविधा बढ़ाने हेतु 1200 स्पेशल ट्रेनें चलाने का फैसला किया गया है। इसके अतिरिक्त बैठक में चार नई रेलवे परियोजनाओं को भी स्वीकृति दी गई जिसका उद्देश्य रेलवे सेवाओं का विस्तार और आधुनिकीकरण करना है।

रेलवे दिवाली-छठ जैसे त्योहारी सीजन में यात्रियों की सुविधाओं को देखते हुए देश भर में 1200 स्पेशल दिवाली-छठ पर 12 हजार ट्रेनें चलाई जा रही है। इसके अलाव आज की कैबिनेट बैठक में चार नई रेलवे परियोजनाओं को भी मंजूरी मिली है। सभी प्रोजेक्ट 3 से 5 साल में पूरे होंगे। इस बात की जानकारी केंद्रीय मंत्री अश्वीनी वैष्णव ने दी है।

इस मामले में अमेरिका से आगे भारत केंद्रीय कैबिनेट के फैसलों के बारे में ब्रीफिंग करते हुए केंद्रीय मंत्री अश्विनी वैष्णव ने कहा कि अब हम अमेरिका को पीछे छोड़कर दुनिया के दूसरे सबसे बड़े माल ढुलाई वाले देश बन गए हैं। हम 10 साल पहले जहां थे, उससे हमने बहुत बड़ी छलांग लगाई है।

चार नई परियोजनाओं का एलान केंद्रीय मंत्री अश्विनी वैष्णव ने कहा कि आज की कैबिनेट बैठक में हमने चार नई रेलवे परियोजनाओं को मंजूरी दी है। सात रेलवे कॉरिडोर कुल रेल यातायात का 41% हिस्सा वहन करते हैं। हमने हाल ही में इन कॉरिडोर को मजबूत करने और और अधिक जोड़ने के लिए कई परियोजनाएं शुरू की हैं। अब, हमने इन कॉरिडोर में न्यूनतम चार लेन और जहाँ संभव हो, छह लेन बनाने का निर्णय लिया है