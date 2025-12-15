'शादीशुदा महिलाओं को घर में...', जीत के जश्न में डूबे केरल के CPM नेता के बिगड़े बोल; मचा बवाल

डिजिटल डेस्क, नई दिल्ली। केरल के मल्लापुरम जिले में नगर निकाय चुनाव के बाद सत्तारूढ़ सीपीएम (CPM) के एक नेता के बयान से विवादों उत्पन्न हो गया है। पार्टी नेता सैयद अली मजीद ने जीत के जश्न के दौरान महिलाओं को लेकर आपत्तिजनक और भद्दी टिप्पणियां की, जिस पर अब कड़ी आलोचना हो रही है।

सीपीएम नेता सैयद अली मजीद ने पिछले हफ्ते हुए नगर निकाय चुनाव में 47 वोट से जीत दर्ज की थी। इसी जीत के जश्न में रविवार रात उन्होंने एक कार्यक्रम को संबोधित किया। इस दौरान उन्होंने मुस्लिम लीग पर महिलाओं को वोट के लिए इस्तेमाल करने का आरोप लगाया। मजीद ने कहा, "उन्होंने वोट जीतने के लिए महिलाओं को दिखाया।" यह बात उन्होंने सैकड़ों पार्टी कार्यकर्ताओं के सामने कही, जिनमें महिलाएं भी शामिल थीं।

सीपीएम की महिलाओं पर भी टिप्पणी मजीद यहीं नहीं रुके। उन्होंने अपनी ही पार्टी की महिलाओं को लेकर भी आपत्तिजनक बयान दिया। उन्होंने कहा, "हमारे घरों में भी शादीशुदा महिलाएं हैं, लेकिन उन्हें वोट के लिए दिखाने के लिए नहीं। उन्हें घर पर ही रहना चाहिए।" उन्होंने यह भी कहा कि इसी वजह से परिवार शादी से पहले खानदान और पृष्ठभूमि की जांच करते हैं।

चुनावी नतीजों में एलडीएफ को झटका इन बयानों के बीच नगर निकाय चुनाव के नतीजों को सत्तारूढ़ वाम लोकतांत्रिक मोर्चा (LDF) के लिए झटके के रूप में देखा जा रहा है। कांग्रेस के नेतृत्व वाले यूनाइटेड डेमोक्रेटिक फ्रंट (UDF) ने छह में से चार नगर निगमों में जीत दर्ज की। कन्नूर में कब्जा बनाए रखा और कोच्चि व कोल्लम जैसे निगम एलडीएफ से छीन लिए।