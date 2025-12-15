'ये कोई न्यूज है ,आप यह क्यों नहीं पूछते कि...' ; प्रशांत किशोर से सीक्रेट मीटिंग पर क्या बोलीं प्रियंका गांधी?

डिजिटल डेस्क, नई दिल्ली। बिहार विधानसभा चुनाव में करारी शिकस्त पाने के बाद प्रशांत किशोर एक बार फिर सियासी सुगबुगाहटों का हिस्सा बन गए हैं। चुनाव प्रचार के दौरान उन्होंने इंडी गठबंधन पर भी सवाल खड़े किए। वहीं, अब कांग्रेस नेता प्रियंका गांधी के साथ उनकी सीक्रेट मीटिंग की खबर सामने आ रही है। इसी बीच प्रियंका गांधी ने भी इस मामले पर प्रतिक्रिया दी है।

संसद के शीतकालीन सत्र में हिस्सा लेने पहुंची प्रियंका गांधी से जब इस मुलाकात पर सवाल पूछा गया, तो उन्होंने स्पष्ठ इनकार नहीं किया, बल्कि सवाल को घुमाते हुए सरकार को कठघरे में खड़ा करना शुरू कर दिया।

प्रियंका गांधी ने क्या कहा?

प्रियंका गांधी ने दो टूक शब्दों में कहा, "ये भी कोई खबर है? आप यह क्यों नहीं पूछते कि सरकार सदन की कार्यवाही को बार-बार क्यों बाधित कर रही है?"

