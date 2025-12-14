'खाने-पीने के लाले थे', MP में सरेंडर करने वाले माओवादियों ने बताई अंदर की बात; पुलिस को ड्रोन निगरानी का मिला फायदा

डिजिटल डेस्क, नई दिल्ली। मध्य प्रदेश पुलिस के सामने समर्पण करने वाले 13 माओवादियों से वह पूछताछ कर रही है। माओवादियों ने बताया है कि लगभग दो वर्ष से ग्रामीण सहयोग नहीं कर रहे थे। खाने-पीने के लाले पड़ जाते थे। पुलिस का दबाव बहुत बढ़ गया था।

विज्ञापन हटाएं सिर्फ खबर पढ़ें

ड्रोन से निगरानी के चलते छुपकर रह पाना बहुत ही मुश्किल हो गया था। इसी बीच हमारे बड़े नेताओं ने दूसरे राज्यों में समर्पण कर दिया, जिससे हम भी मजबूर हो गए थे।बता दें कि लगभग छह माह पहले बालाघाट के रासीमेटा गांव के लोगों ने माओवादियों को राशन और अन्य सामग्री देने से मना कर दिया था, जबकि माओवादी रही संगीता का यह गांव है।

यहां के लोग हमेशा डर में आकर माओवादियों का सहयोग करते थे। पुलिस ने रणनीति के तहत गांव में चौकी बना दी। इससे गांव के लोगों में सुरक्षा का भरोसा बढ़ा और उन्होंने सहयोग से इन्कार कर दिया। यह देख अन्य गांवों के लोगों ने भी यही कदम उठाया।

पुलिस ने क्या कहा ? पुलिस अधिकारियों ने बताया कि पूछताछ अभी जारी रहेगी। इनके बाद दूसरे राज्यों में समर्पण करने वाले प्रदेश के माओवादियों को मध्य प्रदेश लाकर पूछताछ की जाएगी। पूछताछ में पुलिस का सबसे अधिक जोर इस बात पर है कि माओवादियों ने जंगल में हथियार कहां-कहां छिपा रखे हैं।