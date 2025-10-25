Language
    छत्तीसगढ़ में माओवादियों का दुस्साहस, सीआरपीएफ जवान के भाई सहित दो की हत्या

    Updated: Sat, 25 Oct 2025 11:13 PM (IST)
    Updated: Sat, 25 Oct 2025 11:13 PM (IST)

    छत्तीसगढ़ के बीजापुर जिले में माओवादियों ने सीआरपीएफ जवान के भाई और भांजे की निर्मम हत्या कर दी। यह दुखद घटना नेलाकांकेर गांव में घटी, जहाँ 20-25 माओवादियों ने दोनों को उनके घर से निकालकर धारदार हथियारों से मार डाला। मृतकों की पहचान रवि कटटम और तिरुपति सोढ़ी के रूप में हुई है, जिनमें से एक का भाई सीआरपीएफ में कार्यरत है। माओवादियों ने पुलिस मुखबिरी का आरोप लगाते हुए इस घटना को अंजाम दिया।

    Hero Image

    तस्वीर का इस्तेमाल प्रस्तुतिकरण के लिए किया गया है।

    डिजिटल डेस्क, नई दिल्ली। छत्तीसगढ़ के बीजापुर जिले में माओवादियों ने सीआरपीएफ (केंद्रीय रिजर्व पुलिस बल) जवान के भाई और भांजे की हत्या कर दी। यह घटना शुक्रवार देर रात नेलाकांकेर गांव में हुई।

    20 से 25 माओवादी दोनों को घर से घसीटकर ले गए और धारदार हथियार से हत्या कर दी। हत्या के बाद शव सड़क किनारे फेंक दिए। मृतकों की पहचान रवि कटटम और तिरुपति सोढ़ी के रूप में हुई, जो रिश्ते में मामा-भांजे थे। तिरुपति सोढ़ी का बड़ा भाई सीआरपीएफ में आरक्षक है।

    बदले की भावना से माओवादियों ने की हत्या

    बदले की भावना में माओवादियों ने इस घटना को अंजाम दिया। मौके से बरामद पर्चे में माओवादियों ने दोनों पर पुलिस मुखबिरी का आरोप लगाया है। एक वर्ष के भीतर 37 से अधिक ग्रामीणों की माओवादी मुखबिरी के आरोप में हत्या कर चुके हैं।

    उपमुख्यमंत्री के दौरे के कुछ घंटे बाद ही दिया घटना को अंजाम

    उल्लेखनीय है कि प्रदेश के उपमुख्यमंत्री विजय शर्मा शुक्रवार को इसी क्षेत्र के नंबी गांव में सीआरपीएफ कैंप का निरीक्षण और लाखों रुपये के विकास कार्यों का भूमिपूजन कर लौटे थे। माओवादियों ने उपमुख्यमंत्री के दौरे के कुछ घंटे बाद ही घटना को अंजाम दिया।

