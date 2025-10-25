छत्तीसगढ़ में माओवादियों का दुस्साहस, सीआरपीएफ जवान के भाई सहित दो की हत्या

डिजिटल डेस्क, नई दिल्ली। छत्तीसगढ़ के बीजापुर जिले में माओवादियों ने सीआरपीएफ (केंद्रीय रिजर्व पुलिस बल) जवान के भाई और भांजे की हत्या कर दी। यह घटना शुक्रवार देर रात नेलाकांकेर गांव में हुई। 20 से 25 माओवादी दोनों को घर से घसीटकर ले गए और धारदार हथियार से हत्या कर दी। हत्या के बाद शव सड़क किनारे फेंक दिए। मृतकों की पहचान रवि कटटम और तिरुपति सोढ़ी के रूप में हुई, जो रिश्ते में मामा-भांजे थे। तिरुपति सोढ़ी का बड़ा भाई सीआरपीएफ में आरक्षक है।

विज्ञापन हटाएं सिर्फ खबर पढ़ें

बदले की भावना से माओवादियों ने की हत्या बदले की भावना में माओवादियों ने इस घटना को अंजाम दिया। मौके से बरामद पर्चे में माओवादियों ने दोनों पर पुलिस मुखबिरी का आरोप लगाया है। एक वर्ष के भीतर 37 से अधिक ग्रामीणों की माओवादी मुखबिरी के आरोप में हत्या कर चुके हैं।