अमित शाह ने दी थी 30 नवंबर की डेडलाइन... 12 दिन पहले ही सुरक्षा बलों ने मारा गिराया माओवादी हिड़मा 

जागरण ब्यूरो, नई दिल्ली। केंद्रीय गृह व सहकारिता मंत्री अमित शाह द्वारा दी गई समय सीमा से 12 दिन पहले ही सुरक्षा बलों ने मोस्ट वांटेड माओवादी हिड़मा को मार गिराया। माओवादी प्रभावित इलाकों के सुरक्षा के हालात की समीक्षा के दौरान शाह ने हिड़मा का पता लगाकर एनकाउंटर करने के लिए 30 नवंबर की डेडलाइन तय कर दी थी। लेकिन सुरक्षा बलों ने इससे 12 दिन पहले ही यह कर दिखाया।

विज्ञापन हटाएं सिर्फ खबर पढ़ें

अमित शाह ने 31 मार्च 2026 तक माओवादी हिंसा के मुक्त करने का ऐलान किया है। लेकिन हिड़मा के मारे जाने के बाद उससे पहले यह लक्ष्य हासिल कर लिया जाएगा। सूत्रों के अनुसार बैठक के दौरान सुरक्षा एजेंसियों ने छत्तीसगढ़ के लिए हिड़मा को माओवाद का सबसे बड़ा चेहरा बताया था।

माओवादियों के सामने समर्पण के अलावा नहीं कोई चारा एजेंसियों का कहना था कि हिड़मा के मारे जाने के बाद बचे-खुचे माओवादियों के सामने समर्पण करने के अलावा कोई चारा नहीं रहेगा। माओवादी संगठन में छत्तीसगढ़ मूल का सबसे बड़ा चेहरा होने और लंबे समय तक उसका प्रमुख रहने के कारण स्थानीय माओवादियो कैडर का हिड़मा से स्वाभाविक जुड़ाव है। हिड़मा के मारे जाने के बाद नेतृत्व के अभाव में स्थानीय माओवादियों के पास समर्पण के अलावा कोई चारा नहीं रहेगा।