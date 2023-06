त्रिपुरा के उनाकोटि में हाईटेंशन तार के संपर्क में आया रथ, मौके पर छह की मौत; अन्य 15 घायल

त्रिपुरा के उनाकोटि जिले में बुधवार को बड़ा हादसा हो गया। बता दें कि उनाकोटि जिले में हाईटेंशन तार के एक रथ के संपर्क में आने की वजह से कम से कम छह लोगों की मौत गई जबकि 15 अन्य घायल बताए जा रहे हैं। असिस्टेंट इंस्पेक्टर जनरल (कानून एवं व्यवस्था) ज्योतिषमान दास चौधरी ने बताया कि छह लोगों की मौके पर ही मौत हो गई।

त्रिपुरा के उनाकोटि में हाईटेंशन तार के संपर्क में आया रथ

अगरतला, एजेंसी। त्रिपुरा के उनाकोटि जिले में बुधवार को बड़ा हादसा हो गया। बता दें कि उनाकोटि जिले में हाईटेंशन तार के एक रथ के संपर्क में आने की वजह से कम से कम छह लोगों की मौत गई, जबकि 15 अन्य घायल बताए जा रहे हैं। बकौल एजेंसी, असिस्टेंट इंस्पेक्टर जनरल (कानून एवं व्यवस्था) ज्योतिषमान दास चौधरी ने बताया कि छह लोगों की मौके पर ही मौत हो गई और 15 अन्य झुलस गए। खबर अपडेट की जा रही है...

