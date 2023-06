Manipur Violence: हिंसा के बाद मणिपुर में शांति बहाल करने की कोशिश, भारतीय सेना ने शुरू किया अभियान

इंफाल, एजेंसी। मणिपुर में बीते दिनों हुई हिंसा के बाद राज्य में माहौल काफी तनावपूर्ण हो गया था। हालांकि, अब सरकार और सेना के प्रयासों के बाद जीवन पटरी पर लौटने लगा है।

मणिपुर में शांति और सद्भाव लाने के लिए सेना, असम राइफल्स, CAPF और पुलिस द्वारा व्यापक क्षेत्र वर्चस्व अभियान आज से शुरू हुआ है। भारतीय सेना के स्पीयर कॉर्प्स ने इसकी जानकारी दी है।

