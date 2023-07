Manipur Violence: हिंसाग्रस्त इलाके में बीरेन सिंह ने लिया जमीनी हालात का जायजा, सुरक्षाकर्मी भी रहे मौजूद

इंफाल, एजेंसी। मणिपुर में हिंसा थमने का नाम नहीं ले रही है। इस बीच, मुख्यमंत्री एन बीरेन सिंह ने रविवार को बिष्णुपुर-चुराचांदपुर से सटे पहाड़ियों पर जमीनी हालात का जायजा लिया। इस दौरान मुख्यमंत्री के साथ सुरक्षाकर्मी और अधिकारी भी मौजूद रहे। हिंसाग्रस्त राज्य के हालत पिछले दो महीने से खराब है और अभी तक स्थिति सामान्य नहीं हो पाई है।

#WATCH | Manipur CM Biren Singh inspects the on-ground situation at the hills adjoining Bishnupur-Churachandpur today.



(Video source: CMO of Manipur) pic.twitter.com/6RZuRruGRa