मणिपुर में फिर हिंसा: उग्रवादियों के साथ मुठभेड़ में BSF जवान शहीद, 2 जवान भी घायल; किया गया एयरलिफ्ट

मणिपुर, एएनआई। सेना के अधिकारियों ने बताया कि मणिपुर के सेरो में सुरक्षाबलों और उग्रवादियों के एक समूह के बीच 5-6 जून की दरमियानी रात एक बार फिर गोलीबारी की खबर सामने आई है। इसमें सीमा सुरक्षा बल (बीएसएफ) के एक जवान की मौत हो गई, जबकि असम राइफल्स के दो जवान गंभीर रूप से घायल हैं।

भारतीय सेना के स्पीयर कोर ने एक बयान में कहा, "बीएसएफ के एक जवान की गंभीर रूप से घायल होने के कारण मौत हो गई, जबकि असम राइफल्स के दो जवान गोली लगने से गंभीर रूप से घायल हैं।" अधिकारियों ने बताया कि घायल असम राइफल्स के जवानों को विमान से मंत्रिपुखरी ले जाया गया है।

#UPDATE | BSF jawan Ct/GD Ranjit Yadav, who sustained bullet injury was evacuated to Jivan Hospital, Kakching where he was declared dead. pic.twitter.com/GPfNqvITCY