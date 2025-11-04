मणिपुर में उग्रवादियों ने की आर्मी जवानों पर फायरिंग, जवाबी कार्रवाई में चार को मार गिराया
Manipur Encounter: मणिपुर के चुराचांदपुर में सुरक्षाबलों ने प्रतिबंधित यूनाइटेड कूकी नेशनल आर्मी (UKNA) के 4 उग्रवादियों को एक मुठभेड़ में मार गिराया। सुबह 5:30 बजे शुरू हुए सर्च ऑपरेशन के दौरान यह घटना हुई। UKNA उन संगठनों में शामिल नहीं था जिन्होंने शांति समझौते पर हस्ताक्षर किए थे। भागे हुए उग्रवादियों की तलाश में अभी भी सर्च ऑपरेशन जारी है।
डिजिटल डेस्क, नई दिल्ली। मणिपुर के चुराचांदपुर में सुरक्षाबलों ने प्रतिबंधित समूह के 4 उग्रवादियों को मार गिराया है। चारों आतंकी आज सुबह हुए पुलिस एनकाउंटर में मारे गए हैं। इनका संबंध मणिपुर के प्रतिबंधित संगठन यूनाइटेड कूकी नेशनल आर्मी (UKNA) से मिला है।
सुरक्षाबलों को खानपी गांव के पास उग्रवादियों के होने की सूचना मिली थी। ऐसे में सुबह 5:30 बजे इलाके में सर्च ऑपरेशन चलाया गया। इस दौरान सुरक्षाबलों और उग्रवादियों के बीच हुई मुठभेड़ में 3 उग्रवादी ढेर कर दिए गए।
UNKA ने समझौते पर नहीं किए थे हस्ताक्षर
मणिपुर में शांति स्थापित करने की कोशिशों के तहत कई कूकी और जोमी उग्रवादी समूहों ने केंद्र सरकार और राज्य सरकार के साथ समझौते पर हस्ताक्षर किए थे, लेकिन इस लिस्ट में UKNA का नाम शामिल नहीं था।
सर्च ऑपरेशन जारी
ऑपरेशन की जानकारी देते हुए एक वरिष्ठ अधिकारी ने बताया कि सुरक्षाबलों और उग्रवादियों के बीच फायरिंग शुरू हो गई थी। इस दौरान गोली लगने से कई उग्रवादी घायल हो गए और 4 की मौके पर मौत हो गई। हालांकि, गोलीबारी के बीच में कई उग्रवादी बचकर निकलने में कामयाब हो गए।
ऑपरेशन के दौरान हुए एनकाउंटर के बाद सेना ने बयान जारी करते हुए घटना की जानकारी दी है। मौके से भागे उग्रवादियों की तलाश के लिए इलाके में अभी भी सर्च ऑपरेशन जारी है। सुरक्षाबल सभी उग्रवादियों को जल्द से जल्द ढूंढने की कोशिश में लगे हैं।
(समाचार एजेंसी पीटीआई के इनपुट के साथ)
