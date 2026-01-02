मणिपुर में सुरक्षा बलों को मिली बड़ी कामयाबी, भारी मात्रा में हथियारों के साथ दो उग्रवादी गिरफ्तार

Language
    Fri, 02 Jan 2026

    डिजिटल डेस्क, नई दिल्ली। मणिपुर में पिछले 24 घंटों के दौरान केंद्रीय और राज्य सुरक्षा बलों ने संयुक्त अभियान में 27 देसी बम, भारी मात्रा में हथियार, गोला-बारूद बरामद किए और प्रतिबंधित संगठन कांगलेई यावोल कन्ना लुप के दो सक्रिय उग्रवादियों को गिरफ्तार किया है।

    27 देसी बम और भारी मात्रा में हथियार बरामद

    पुलिस के अनुसार, इंफाल पूर्वी जिले के थौबल डैम थाना क्षेत्र के अंतर्गत मोंग्लहम गांव के पास से 27 देसी बम मिले, जिन्हें बाद में सुरक्षित रूप से निष्क्रिय कर दिया गया।

    KYKL के दो सक्रिय उग्रवादी गिरफ्तार किए गए

    एक अन्य अभियान में लांगडुम नुंगजेंगबी इलाके से एक 32 पिस्टल, 12-बोर बंदूक, एक राइफल, दो हैंड ग्रेनेड, 135 कारतूस, डिटोनेटर, मैगजीन, ट्यूब लान्चर और वायरलेस सेट समेत कई हथियार बरामद किए गए। सुरक्षा बलों ने थौबल जिले से संगठन के दो उग्रवादियों को पकड़ा।

