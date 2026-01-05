Language
    मणिपुर के बिष्णुपुर में दो सिलसिलेवार विस्फोट के बाद दो घायल, 24 घंटे बंद का किया गया आह्वान

    By Swaraj Srivastava Edited By: Swaraj Srivastava
    Updated: Mon, 05 Jan 2026 08:50 PM (IST)

    मणिपुर के बिष्णुपुर जिले में सोमवार सुबह दो सिलसिलेवार विस्फोट हुए, जिसमें दो लोग घायल हो गए। पहला विस्फोट फुगाकचाओ थाना क्षेत्र में एक खाली मकान में ...और पढ़ें

     लंबे समय से खाली पड़े मकान में विस्फोट (प्रतीकात्मक तस्वीर)

    डिजिटल डेस्क, नई दिल्ली। मणिपुर के बिष्णुपुर जिले में सोमवार सुबह हुए दो सिलसिलेवार विस्फोटों में दो लोग घायल हो गए, जिसके बाद हालात तनावपूर्ण हो गए हैं। घटना के विरोध में इंडिजिनस पीपल आर्गनाइजेशन और अखिल मणिपुर छात्र संघ समेत कई संगठनों ने बुधवार रात 12 बजे से राज्यव्यापी 24 घंटे के बंद का आह्वान किया है।

    पुलिस के अनुसार, पहला विस्फोट सुबह करीब 5.45 बजे फुगाकचाओ थाना क्षेत्र के नगौकों इलाके में एक लंबे समय से खाली पड़े मकान में हुआ, जिसमें आइईडी के इस्तेमाल की आशंका है।

    पुलिस ने दोनों विस्फोट स्थलों का निरीक्षण कर शुरू की जांच

    यह मकान मई 2023 में भड़की जातीय हिंसा सा के बाद से खाली पड़ा है।दूसरा विस्फोट करीब 8.45 बजे पहले धमाके की सूचना के बाद घटनास्थल से लगभग 200 मीटर दूर उस समय हुआ, जब स्थानीय लोग वहां एकत्र थे।

    इसमें सनातोम्बा सही और इंदुबाला देवी के दाहिने पैर में छर्रे लगने से वे घायल हो गए। पुलिस ने दोनों विस्फोट स्थलों का निरीक्षण कर जांच शुरू कर दी है।


    (न्यूज़ एजेंसी पीटीआई इनपुट के साथ )