छुट्टी के लिए मैनेजर ने मांगी फ्लाइट बुकिंग डिटेल्स तो कर्मचारी ने कर दिया ब्लॉक, सोशल मीडिया पर निकाली भड़ास
नई दिल्ली से, एक भारतीय कर्मचारी ने अपनी छुट्टी की मंजूरी के लिए फ्लाइट बुकिंग विवरण मांगने पर अपने टीम लीड को ब्लॉक करने की घटना साझा की। कर्मचारी ने पहले मौखिक रूप से छुट्टी की मंजूरी ले ली थी, लेकिन अंतिम समय में टीम लीड ने उड़ान के दिन आधे दिन की शिफ्ट में काम करने के लिए कहा। कर्मचारी ने टीम लीड को ब्लॉक कर दिया और सोशल मीडिया पर अपनी भड़ास निकाली।
डिजिटल डेस्क, नई दिल्ली। एक भारतीय कर्मचारी ने मैनेजर के दखल के एक मामले के बारे में बताया है, जिसमें बताया गया है कि उन्हें अपने टीम लीड को ब्लॉक करने के लिए मजबूर होना पड़ा, क्योंकि उसने छुट्टी के लिए रिक्वेस्ट के सबूत के तौर पर उनकी फ्लाइट बुकिंग की डिटेल्स मांगी थीं।
वायरल हो रहे Reddit पोस्ट में, कर्मचारी ने बताया कि उन्होंने एक महीने पहले वर्बली छुट्टी की मंजूरी ले ली थी, लेकिन मैनेजर से फॉर्मल ईमेल कन्फर्मेशन मिलने में उन्हें देरी हुई।
कर्मचारी ने क्यों किया मैनेजर को ब्लॉक?
कर्मचारी ने लिखा, "फिर अचानक, आखिरी मिनट में उसने मेरी फ्लाइट के दिन आधे दिन की शिफ्ट जबरदस्ती करने की कोशिश की। आज, मैंने उसे बताया कि मेरी फ्लाइट उम्मीद से पहले हो गई है और मैं नहीं आ पाऊंगा। उसने तुरंत जवाब दिया: फ्लाइ बुकिंग की जानकारी शेयर करो।" कर्मचारी ने कहा कि बॉस स्क्रीनशॉट या लिखित कन्फर्मेशन नहीं मांग रहे थे, बल्कि बुकिंग की पूरी जानकारी मांग रहे थे, जिससे उन्हें बुरा लगा।
उन्होंने लिखा, "मैंने कुछ नहीं कहा। मैंने उसे एसएमएस पर ब्लॉक कर दिया। मैंने उसे कॉल पर ब्लॉक कर दिया। मैंने उसे WhatsApp पर ब्लॉक कर दिया। उसने कई बार कॉल करने की कोशिश की और मुझे वहां मैसेज भी किया। बिना खोले चैट डिलीट कर दी। फोन साइलेंट पर था। शांति से सो गया।"
कर्मचारी ने मैनेजर पर निकाली भड़ास
यूजर ने कहा कि यह एम्प्लॉई का मामला नहीं है, बल्कि मैनेजमेंट की नाकामी है अगर टीम लीडर बिना सबूत मांगे वर्कर्स पर भरोसा नहीं कर सकता। उसने लिखा, "यह वही टीम लीडर है जिसने पहले मुझे वर्क फ्रॉम होम करने से मना कर दिया था, क्योंकि उसने माना था कि यह निजी गुस्सा था। वही टीएल जिसने थैंक्सगिविंग की तारीखें आखिरी मिनट में बदल दीं क्योंकि मैनेजमेंट ने कैलेंडर गड़बड़ कर दिया था। वही टीएल जो हमसे उम्मीद करता है कि हम न्यूक्लियर लॉन्च ऑपरेटर की तरह अपनी सीटों पर दौड़ें।"
जैसे ही यह पोस्ट वायरल हुई, सोशल मीडिया यूजर्स ने कर्मचारी की अपनी बात पर अड़े रहने के लिए तारीफ की, जबकि दूसरों ने उन्हें सलाह दी कि अगर मामला बिगड़ता है तो सबूत संभाल कर रखें।
यह भी पढ़ें: गुजरात से म्यांमार via मिजोरम... ED ने किया नार्को-हवाला नेटवर्क का भंडाफोड़, ऐसे होती थी ड्रग्स की सप्लाई
कमेंट्स
सभी कमेंट्स (0)
बातचीत में शामिल हों
कृपया धैर्य रखें।