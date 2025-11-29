छुट्टी के लिए मैनेजर ने मांगी फ्लाइट बुकिंग डिटेल्स तो कर्मचारी ने कर दिया ब्लॉक, सोशल मीडिया पर निकाली भड़ास 

डिजिटल डेस्क, नई दिल्ली। एक भारतीय कर्मचारी ने मैनेजर के दखल के एक मामले के बारे में बताया है, जिसमें बताया गया है कि उन्हें अपने टीम लीड को ब्लॉक करने के लिए मजबूर होना पड़ा, क्योंकि उसने छुट्टी के लिए रिक्वेस्ट के सबूत के तौर पर उनकी फ्लाइट बुकिंग की डिटेल्स मांगी थीं।

वायरल हो रहे Reddit पोस्ट में, कर्मचारी ने बताया कि उन्होंने एक महीने पहले वर्बली छुट्टी की मंजूरी ले ली थी, लेकिन मैनेजर से फॉर्मल ईमेल कन्फर्मेशन मिलने में उन्हें देरी हुई। कर्मचारी ने क्यों किया मैनेजर को ब्लॉक? कर्मचारी ने लिखा, "फिर अचानक, आखिरी मिनट में उसने मेरी फ्लाइट के दिन आधे दिन की शिफ्ट जबरदस्ती करने की कोशिश की। आज, मैंने उसे बताया कि मेरी फ्लाइट उम्मीद से पहले हो गई है और मैं नहीं आ पाऊंगा। उसने तुरंत जवाब दिया: फ्लाइ बुकिंग की जानकारी शेयर करो।" कर्मचारी ने कहा कि बॉस स्क्रीनशॉट या लिखित कन्फर्मेशन नहीं मांग रहे थे, बल्कि बुकिंग की पूरी जानकारी मांग रहे थे, जिससे उन्हें बुरा लगा।

उन्होंने लिखा, "मैंने कुछ नहीं कहा। मैंने उसे एसएमएस पर ब्लॉक कर दिया। मैंने उसे कॉल पर ब्लॉक कर दिया। मैंने उसे WhatsApp पर ब्लॉक कर दिया। उसने कई बार कॉल करने की कोशिश की और मुझे वहां मैसेज भी किया। बिना खोले चैट डिलीट कर दी। फोन साइलेंट पर था। शांति से सो गया।"