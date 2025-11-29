गुजरात से म्यांमार via मिजोरम... ED ने किया नार्को-हवाला नेटवर्क का भंडाफोड़, ऐसे होती थी ड्रग्स की सप्लाई

डिजिटल डेस्क, नई दिल्ली। भारत-म्यांमार सीमा पर पूर्वोत्तर के ड्रग कॉरिडोर और उससे जुड़े हवाला नेटवर्क का भंडाफोड़ हुआ है। पहली बार प्रवर्तन निदेशालय (ईडी) की बड़ी कार्रवाई में इस नेटवर्क की परतें खुलकर सामने आई हैं। मनी लॉन्ड्रिंग रोकथाम अधिनियम (पीएमएलए), 2002 के तहत गुरुवार को मिजोरम के चंफाई और आइजोल के साथ-साथ असम के करीमगंज जिले के श्रीभूमि और गुजरात के अहमदाबाद में एक साथ छापेमारी की गई। यह ऑपरेशन मिजोरम पुलिस की उस एफआईआर से जुड़ा है, जिसमें लगभग पांच किलो हेरोइन जब्त की थी। इसकी कीमत लगभग डेढ़ करोड़ रुपये आंकी गई थी। मामले में 6 लोगों को गिरफ्तार किया गया था।

गिरफ्तारी के बाद खुलासा गिरफ्तार हुए 6 आरोपियों के वित्तीय विश्लेषण से मिजोरम स्थित फर्मों और गुजरात की कंपनियों के बीच गहरे वित्तीय रिश्ते सामने आए। ईडी के मुताबिक, प्रीकर्स रसायन भारत से मिजोरम के रास्ते 1643 किमी. लंबी, भारत-म्यांमार सीमा पार करके म्यांमार पहुंचाए जाते हैं, जहां अवैध लैब्स में मेथाम्फेटामाइन तैयार होता है।

इस चेन को चलाने के लिए असम, मिजोरम, नागालैंड, पश्चिम बंगाल, त्रिपुरा और दिल्ली में फैले हवाला ऑपरेटरों के खाते में 52 करोड़ रुपये से ज्यादा संदिग्ध क्रेडिट और नकद जमा पाए गए। पहली बार सीमा पर सीधे की गई इस छापेमारी में 35 लाख रुपये नकद, कई डिजिटल डिवाइस और दस्तावेज बरामद किए गए।

गुजरात बना ड्रग्स सिंडिकेट का केंद्र बिंदु इस खुलासे में एक बात सामने निकलकर आई है कि गुजरात पूरे ड्रग सिंडिकेट का स्टार्टिंग प्वाइंट था। यहां से मेथाम्फेटामाइन बनाने में इस्तेमाल होने वाला कच्चा माल मिजोरम भेजा जाता था। दस्तावेजों में यह एक वैध व्यापार दिखाया जाता था, लेकिन इनका असली खरीदार मिजोरम की वो फर्में थीं जिनके नाम पहले भी ड्रग्स तस्करी के मामलों में सामने आए हैं।

कैसे होती थी माल की सप्लाई? ईडी को पता चला है कि इस कच्चे माल का पेपरवर्क कोलकाता स्थित शेल कंपनियों के सहारे साफ किया जाता था। मिजोरम का चंफाई इस पूरे ड्रग सिंडिकेट का सबसे अहम केंद्र था, क्योंकि गुजरात से आए प्रीकर्सर रसायन चंफाई पहुंचाए जाते थे और फिर यहां से छोटे पार्सलों, वाहनों और कैरियर्स के सहारे म्यांमार के चिन राज्य तक तस्करी होते थे।