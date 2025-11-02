तेलंगाना में पत्नी, बेटी और साली की हत्या के बाद व्यक्ति ने खुद भी कर ली आत्महत्या 

डिजिटल डेस्क, नई दिल्ली। तेलंगाना में रविवार तड़के एक चौंकाने वाली घटना में 38 वर्षीय व्यक्ति ने अपनी पत्नी, बेटी और साली की हत्या करने के बाद आत्महत्या कर ली। उसकी बड़ी बेटी वहां से भागने में सफल रही। उसका इलाज चल रहा है। यह घटना तड़के 2.30 से तीन बजे के बीच हुई।

पुलिस ने बताया कि वेपुरी यादैया ने अपनी पत्नी अलुवेलु, 13 वर्षीय बेटी अपर्णा और साली हनुमम्मा की सोते समय दरांती से काटकर हत्या कर दी। जब उसने बड़ी बेटी 16 वर्षीय अपूर्वा पर हमला करने की कोशिश की, तो वह घर से भाग निकली। उसके सिर और हाथ में चोटें आई हैं। व्यक्ति ने बाद में घर में फंदा लगाकर आत्महत्या कर ली।

जांच में क्या पता चला? शुरुआती जांच से पता चला है कि पति-पत्नी के बीच विवाद था। अपूर्वा ने पुलिस को बताया कि शनिवार को उसके माता-पिता में झगड़ा हुआ था, जिसके बाद उसकी मां घर से चली गई। बाद में जब लौटी तो मौसी को साथ लेकर आई। जब पूरा परिवार सो रहा था, तो पिता ने सबसे पहले उसकी मौसी पर हमला बोला। जब उसकी मां ने उसे बचाने की कोशिश की, तो उसने उस पर भी हमला बोल दिया।