Language
सब्सक्राइब करें
फोकस

Trending

    Move to Jagran APP
    pixelcheck
    विज्ञापन हटाएं सिर्फ खबर पढ़ें

    तेलंगाना में पत्नी, बेटी और साली की हत्या के बाद व्यक्ति ने खुद भी कर ली आत्महत्या 

    By Digital Desk Edited By: Abhishek Pratap Singh
    Updated: Sun, 02 Nov 2025 11:30 PM (IST)

    तेलंगाना में एक हृदयविदारक घटना में, वेपुरी यादैया नामक एक व्यक्ति ने अपनी पत्नी, बेटी और साली की हत्या कर दी, फिर आत्महत्या कर ली। पारिवारिक विवाद के चलते उसने सोते समय दरांती से हमला किया। उसकी बड़ी बेटी बच गई, जिसने पुलिस को बताया कि माता-पिता में झगड़ा हुआ था। पुलिस मामले की जांच कर रही है।

    prefferd source google
    Hero Image

    पत्नी, साली और बच्ची को उतारा मौत के घाट। (प्रतीकात्मक तस्वीर)

    डिजिटल डेस्क, नई दिल्ली। तेलंगाना में रविवार तड़के एक चौंकाने वाली घटना में 38 वर्षीय व्यक्ति ने अपनी पत्नी, बेटी और साली की हत्या करने के बाद आत्महत्या कर ली। उसकी बड़ी बेटी वहां से भागने में सफल रही। उसका इलाज चल रहा है। यह घटना तड़के 2.30 से तीन बजे के बीच हुई।

    विज्ञापन हटाएं सिर्फ खबर पढ़ें

    पुलिस ने बताया कि वेपुरी यादैया ने अपनी पत्नी अलुवेलु, 13 वर्षीय बेटी अपर्णा और साली हनुमम्मा की सोते समय दरांती से काटकर हत्या कर दी। जब उसने बड़ी बेटी 16 वर्षीय अपूर्वा पर हमला करने की कोशिश की, तो वह घर से भाग निकली। उसके सिर और हाथ में चोटें आई हैं। व्यक्ति ने बाद में घर में फंदा लगाकर आत्महत्या कर ली।

    जांच में क्या पता चला?

    शुरुआती जांच से पता चला है कि पति-पत्नी के बीच विवाद था। अपूर्वा ने पुलिस को बताया कि शनिवार को उसके माता-पिता में झगड़ा हुआ था, जिसके बाद उसकी मां घर से चली गई। बाद में जब लौटी तो मौसी को साथ लेकर आई। जब पूरा परिवार सो रहा था, तो पिता ने सबसे पहले उसकी मौसी पर हमला बोला। जब उसकी मां ने उसे बचाने की कोशिश की, तो उसने उस पर भी हमला बोल दिया।

    'तुम्हारी देखभाल कौन करेगा'

    उसके पिता ने उसकी और उसकी बहन की तरफ मुड़कर कहा, ''इनके मरने के बाद तुम क्या करोगी और तुम्हारी देखभाल कौन करेगा। उसके बाद दोनों पर हमला कर दिया। मेरी छोटी बहन हमले में मर गई। मैं भागने में सफल रही।''

    यह भी पढ़ें: तेलंगाना के हॉस्टल में डिनर के बाद बिगड़ी 50 से अधिक छात्रों की तबीयत, अस्पताल में भर्ती