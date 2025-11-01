लाइट बंद करने को लेकर हुआ झगड़ा तो डंबल मारकर साथी का किया मर्डर, बेंगलुरु में दिल दहला देने वाली वारदात
बेंगलुरु में एक ऑफिस में लाइट बंद करने को लेकर हुए विवाद में एक कर्मचारी ने दूसरे की डंबल से हत्या कर दी। मृतक भीमेश बाबू चित्रदुर्ग के रहने वाले थे। आरोपी सोमाला वामशी ने गोविंदराज नगर पुलिस स्टेशन में सरेंडर कर दिया। पुलिस ने हत्या का मामला दर्ज कर जांच शुरू कर दी है। यह घटना डेटा डिजिटल बैंक नामक कंपनी के ऑफिस में हुई।
डिजिटल डेस्क, नई दिल्ली। बेंगलुरु के एक ऑफिस में शनिवार तड़के लाइट बंद करने को लेकर हुए झगड़े में एक शख्स ने कथित तौर पर उसके साथ काम करने वाले 41 साल के एक कर्मी की हत्या कर दी।
पुलिस अधिकारी ने बताया कि मृतक की पहचान चित्रदुर्ग जिले के रहने वाले भीमेश बाबू के रूप में हुई है। पुलिस ने बताया कि यह घटना रात करीब 1.30 बजे डेटा डिजिटल बैंक नाम की एक कंपनी के ऑफिस में हुई, जो रोजाना मूवी शूटिंग वीडियो स्टोर करने का काम करती है।
बहस होने पर साथी को मारा डंबल
पुलिस के मुताबिक, रात में ऑफिस में रुके दो कर्मचारियों के बीच लाइट बंद करने को लेकर बहस हो गई। गुस्से में आकर, विजयवाड़ा के रहने वाले सोमाला वामशी (24) ने कथित तौर पर अपने साथ काम करने वाले भीमेश के माथे पर डंबल से वार कर दिया, जिससे उसकी मौके पर ही मौत हो गई।
बाद में पुलिस थाने में किया सरेंडर
एक वरिष्ठ पुलिस अधिकारी ने बताया कि आरोपी बाद में गोविंदराज नगर पुलिस स्टेशन गया और सरेंडर कर दिया। पुलिस ने बताया कि उसके खिलाफ हत्या का मामला दर्ज कर उसे गिरफ्तार कर लिया गया है और आगे की जांच जारी है।
कमेंट्स
सभी कमेंट्स (0)
बातचीत में शामिल हों
कृपया धैर्य रखें।