लाइट बंद करने को लेकर हुआ झगड़ा तो डंबल मारकर साथी का किया मर्डर, बेंगलुरु में दिल दहला देने वाली वारदात

डिजिटल डेस्क, नई दिल्ली। बेंगलुरु के एक ऑफिस में शनिवार तड़के लाइट बंद करने को लेकर हुए झगड़े में एक शख्स ने कथित तौर पर उसके साथ काम करने वाले 41 साल के एक कर्मी की हत्या कर दी। पुलिस अधिकारी ने बताया कि मृतक की पहचान चित्रदुर्ग जिले के रहने वाले भीमेश बाबू के रूप में हुई है। पुलिस ने बताया कि यह घटना रात करीब 1.30 बजे डेटा डिजिटल बैंक नाम की एक कंपनी के ऑफिस में हुई, जो रोजाना मूवी शूटिंग वीडियो स्टोर करने का काम करती है।

बहस होने पर साथी को मारा डंबल पुलिस के मुताबिक, रात में ऑफिस में रुके दो कर्मचारियों के बीच लाइट बंद करने को लेकर बहस हो गई। गुस्से में आकर, विजयवाड़ा के रहने वाले सोमाला वामशी (24) ने कथित तौर पर अपने साथ काम करने वाले भीमेश के माथे पर डंबल से वार कर दिया, जिससे उसकी मौके पर ही मौत हो गई।