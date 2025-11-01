Language
    वेंकटेश्वर मंदिर का निर्माण कार्य अधूरा, आने-जाने का एक ही रास्ता... पढ़ें भगदड़ की 10 बड़ी बातें

    By Digital Desk Edited By: Abhishek Pratap Singh
    Updated: Sat, 01 Nov 2025 03:50 PM (IST)

    आंध्र प्रदेश के श्रीकाकुलम जिले के वेंकटेश्वर मंदिर में भगदड़ मचने से 9 लोगों की मौत हो गई। मुख्यमंत्री एन. चंद्रबाबू नायडू ने दुख व्यक्त किया है। मंदिर का निर्माण अधूरा था और आने-जाने का एक ही रास्ता था। एकादशी के कारण 25,000 लोग आए थे, जबकि मंदिर की क्षमता 3,000 लोगों की ही थी। मृतकों के परिवारों के लिए मुआवजे की घोषणा की गई है।

    Hero Image

    वेंकटेश्वर मंदिर में मची भगदड़।

    डिजिटल डेस्क, नई दिल्ली। आंध्र प्रदेश के श्रीकाकुलम जिले के वेंकटेश्वर मंदिर में शनिवार (01 नवंबर, 2025) को मची भगदड़ में 9 लोगों की मौत हो गई और कई लोग घायल हुए हैं। घटना पर मुख्यमंत्री एन. चंद्रबाबू नायडू ने दुख व्यक्त किया है और इसे दिल दहला देने वाली घटना बताया है।

    सीएम नायडू ने पीड़ितों को हर संभव मदद मिलेगी और कठिन समय में पीड़ित परिवारों के साथ खड़े हैं। हादसे को लेकर नया अपडेट सामने आया है। बताया गया कि मंदिर का निर्माण पूरा नहीं हुआ था और आने-जाने के लिए एक ही रास्ता था।

    घटना से जुड़ी बड़ी बातें-

    1. आंध्र प्रदेश के धर्मस्व मंत्री अनम रामनारायण रेड्डी ने कहा कि वेंकटेश्वर स्वामी मंदिर की क्षमता केवल 2,000 से 3,000 लोगों तक की है, लेकिन एकादशी होने के कारण लगभग 25,000 लोग आए थे।
    2. रेड्डी ने यह भी कहा कि यह एक प्राइवेट मंदिर है जिसे हरि मुकुंद पांडा नाम के एक व्यक्ति ने अपने पैसे से 12 एकड़ जमीन पर बनवाया है।
    3. आंध्र प्रदेश के काशीबुग्गा उपमंडल प्रभारी डीएसपी लक्ष्मण राव ने बताया कि वेंकटेश्वर मंदिर में भगदड़ सुबह साढ़े ग्यारह बजे के आसपास हुई।
    4. श्रीकाकुलम के जिलाधिकारी स्वप्निल दिनकर पुंडकर ने कहा कि घटना में 9 लोगों की मौत हो गई, जिसमें 6 लोगों की मौत घटनास्थल पर और 3 की मौत इलाज के दौरान हुई।
    5. मृतकों में 8 महिलाएं और एक बच्चा शामिल है। जिन महिलाओं की मौत हुई है उनकी उम्र 35 से 40 साल के बीच बताई जा रही है।
    6. काशीबुग्गा का वेंकटेश्वर मंदिर एक प्राइवेट मंदिर है और धर्मस्व विभाग के अधीन है। हर शनिवार को इस मंदिर में 1500 से लेकर 2000 तक श्रद्धालुओं का आना आम बात है।
    7. शनिवार को एकादशी और कार्तिक मास का मौका होने की वजह से श्रद्धालुओं की भारी भीड़ हो गई और अचानक भगदड़ मचने से यह घटना हुई।
    8. राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने श्री वेंकटेश्वर स्वामी मंदिर में भगदड़ में हुई मौतों पर दुख जताया और घायलों के जल्दी ठीक होने की प्रार्थना की।
    9. प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा कि उन्हें भगदड़ की घटना पर दुख हुआ है और उन्होंने पीड़ितों के परिवारों के लिए 2-2 लाख रुपये के मुआवजे की घोषणा की।
    10. आंध्र प्रदेश के मुख्यमंत्री एन चंद्रबाबू नायडू ने एक्स पर एक पोस्ट में कहा, 'श्रीकाकुलम जिले के काशीबुग्गा वेंकटेश्वर मंदिर में हुई भगदड़ से मुझे बहुत दुख हुआ है। यह बहुत दुखद है कि इस दुर्भाग्यपूर्ण घटना में श्रद्धालुओं की मृत्यु हो गई। मैं पीड़ित परिवारों के प्रति गहरी संवेदना व्यक्त करता हूं।'

