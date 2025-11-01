वेंकटेश्वर मंदिर का निर्माण कार्य अधूरा, आने-जाने का एक ही रास्ता... पढ़ें भगदड़ की 10 बड़ी बातें

आंध्र प्रदेश के श्रीकाकुलम जिले के वेंकटेश्वर मंदिर में भगदड़ मचने से 9 लोगों की मौत हो गई। मुख्यमंत्री एन. चंद्रबाबू नायडू ने दुख व्यक्त किया है। मंदिर का निर्माण अधूरा था और आने-जाने का एक ही रास्ता था। एकादशी के कारण 25,000 लोग आए थे, जबकि मंदिर की क्षमता 3,000 लोगों की ही थी। मृतकों के परिवारों के लिए मुआवजे की घोषणा की गई है।

वेंकटेश्वर मंदिर में मची भगदड़।