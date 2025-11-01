Video: हाथों में पूजा की टोकरी, मदद के लिए चिल्लाती महिलाएं... वेंकटेश्वर मंदिर में भगदड़ का भयावह मंजर

डिजिटल डेस्क, नई दिल्ली। आंध्र प्रदेश के श्रीकाकुलम में श्री वेंकटेश्वर स्वामी मंदिर में मची भगदड़ की वजह से 10 लोगों की जान चली गई। इस घटना से जुड़ा एक वीडियो सामने आया है जिसमें बहुत सी महिलाएं दिख रही हैं और वो छोटी सी जगह में फंसी हुई हैं। उनके हाथों में पूजा की टोकरियां हैं और मदद के लिए चिल्ला रही हैं।

यह भगदड़ तब हुई जब एकादशी के मौके पर मंदिर में भक्तों की भारी भीड़ हो गई। वीडियो में महिलाएं भगदड़ से बचने के लिए रेलिंग पर चढ़ने की कोशिश करती दिख रही हैं। उनमें से कई मदद के लिए रोती हुई सुनाई दे रही हैं, जबकि कुछ आदमी उन्हें सुरक्षित निकालने की कोशिश कर रहे हैं। इसके अलावा कुछ तस्वीरों में रिश्तेदार पीड़ितों को सीपीआर देने की कोशिश करते और उनकी हथेलियां रगड़ते हुए भी दिखते हैं।