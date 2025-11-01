Language
    Video: हाथों में पूजा की टोकरी, मदद के लिए चिल्लाती महिलाएं... वेंकटेश्वर मंदिर में भगदड़ का भयावह मंजर

    By Digital Desk Edited By: Abhishek Pratap Singh
    Updated: Sat, 01 Nov 2025 01:40 PM (IST)

    आंध्र प्रदेश के श्रीकाकुलम स्थित श्री वेंकटेश्वर स्वामी मंदिर में एकादशी के अवसर पर भगदड़ मच गई, जिसमें 10 लोगों की जान चली गई। घटना का एक वीडियो सामने आया है, जिसमें महिलाएं मदद के लिए चिल्ला रही हैं। मुख्यमंत्री चंद्रबाबू नायडू ने इस घटना पर गहरा दुख व्यक्त किया है और अधिकारियों को घायलों के इलाज के लिए निर्देश दिए हैं।

    मंदिर में भगदड़ से गई कई लोगों की जान।

    डिजिटल डेस्क, नई दिल्ली। आंध्र प्रदेश के श्रीकाकुलम में श्री वेंकटेश्वर स्वामी मंदिर में मची भगदड़ की वजह से 10 लोगों की जान चली गई। इस घटना से जुड़ा एक वीडियो सामने आया है जिसमें बहुत सी महिलाएं दिख रही हैं और वो छोटी सी जगह में फंसी हुई हैं। उनके हाथों में पूजा की टोकरियां हैं और मदद के लिए चिल्ला रही हैं।

    यह भगदड़ तब हुई जब एकादशी के मौके पर मंदिर में भक्तों की भारी भीड़ हो गई। वीडियो में महिलाएं भगदड़ से बचने के लिए रेलिंग पर चढ़ने की कोशिश करती दिख रही हैं। उनमें से कई मदद के लिए रोती हुई सुनाई दे रही हैं, जबकि कुछ आदमी उन्हें सुरक्षित निकालने की कोशिश कर रहे हैं। इसके अलावा कुछ तस्वीरों में रिश्तेदार पीड़ितों को सीपीआर देने की कोशिश करते और उनकी हथेलियां रगड़ते हुए भी दिखते हैं।

    सीएम नायडू बोले- सदमा लगा है

    मुख्यमंत्री चंद्रबाबू नायडू ने इस हादसे पर दुख जताया है और मौतों को दिल दहला देने वाला बताया है। उन्होंने एक्स पर पोस्ट करते हुए लिखा, "श्रीकाकुलम जिले के काशीबुग्गा में वेंकटेश्वर मंदिर में भगदड़ की घटना से सदमा लगा है। इस दुखद घटना में भक्तों की मौत बहुत दिल दहला देने वाली है। मैं मरने वालों के परिवारों के प्रति अपनी गहरी संवेदना व्यक्त करता हूं। मैंने अधिकारियों को घायलों को जल्दी और सही इलाज देने का निर्देश दिया है।"

