    आंध्र प्रदेश में बड़ा हादसा, वेंकटेश्वर मंदिर में भगदड़ से 7 श्रद्धालुओं की मौत

    By Shubham Tiwari Edited By: Shubham Tiwari
    Updated: Sat, 01 Nov 2025 01:02 PM (IST)

    आंध्र प्रदेश के श्रीकाकुलम जिले के काशीबुग्गा स्थित वेंकटेश्वर स्वामी मंदिर में एकादशी के दिन भगदड़ मच गई, जिसमें कई लोगों की मौत हो गई। मुख्यमंत्री चंद्रबाबू नायडू ने इस घटना पर दुख व्यक्त किया है और मृतकों के परिवारों के प्रति संवेदना व्यक्त की है। उन्होंने अधिकारियों को घायलों के इलाज के निर्देश दिए हैं।

    आंध्र प्रदेश: श्रीकाकुलम के मंदिर में भगदड़ (स्क्रीनग्रैब पीटीआई)

    डिजिटल डेस्क, नई दिल्ली। आंध्र प्रदेश के श्रीकाकुलम स्थित एक मंदिर में भगदड़ मचने से कई लोगों के मौत की खबर है। बताया जा रहा कि आज एकादशी के दिन काशीबुग्गा स्थित वेंकटेश्वर स्वामी मंदिर में श्रद्धालुओं की भारी भीड़ जुटी थी। इसी दौरान भगदड़ मच गई। इस घटना में कई लोगों के हताहत होने की खबर है।

    चंद्रबाबू नायडू ने बताया त्रासदी

    आंध्र प्रदेश के मुख्यमंत्री चंद्रबाबू नायडू ने इस त्रासदी पर दुख व्यक्त करते हुए श्रद्धालुओं की मौत को "हृदय विदारक" बताया।

    इस घटना पर प्रतिक्रिया देते हुए, आंध्र प्रदेश के मुख्यमंत्री एन चंद्रबाबू नायडू ने एक्स पर एक पोस्ट में कहा, "श्रीकाकुलम जिले के काशीबुग्गा वेंकटेश्वर मंदिर में हुई भगदड़ से मुझे बहुत दुख हुआ। यह बहुत दुखद है कि इस दुर्भाग्यपूर्ण घटना में श्रद्धालुओं की मृत्यु हो गई। मैं पीड़ितों के परिवारों के प्रति अपनी गहरी संवेदना व्यक्त करता हूँ।"

    उन्होंने यह भी कहा कि उन्होंने अधिकारियों को घायलों के बेहतर इलाज सुनिश्चित करने के निर्देश दिए हैं और अधिकारियों तथा स्थानीय नेताओं को भगदड़ स्थल पर राहत कार्यों की निगरानी करने के निर्देश दिए हैं।

    11:30 बजे के करीब हुई भगदड़

    कासीबुग्गा उप-मंडल प्रभारी डीएसपी लक्ष्मण राव ने पीटीआई को बताया कि वेंकटेश्वर मंदिर में सुबह करीब 11:30 बजे भगदड़ हुई। इस भगदड़ में कम से कम सात लोगों की मौत हो गई और दो अन्य घायल हो गए।

    हम सब गहरे दुख में डूबे हैं, नारा लोकेश

    आंध्र प्रदेश के मंत्री नारा लोकेश ने इन मौतों पर शोक व्यक्त किया और कहा कि वह "गहरे सदमे" में हैं। उन्होंने कहा, "इस एकादशी के दिन हम सब गहरे दुख में डूबे हैं। मैं उन लोगों के परिवारों के प्रति अपनी गहरी संवेदना व्यक्त करता हूं जिन्होंने अपनी जान गंवाई। सरकार भगदड़ में घायल हुए लोगों को बेहतर चिकित्सा सुविधा उपलब्ध करा रही है।" लोकेश ने कहा कि उन्होंने संबंधित अधिकारियों और स्थानीय विधायक से बात की है और प्रभावित व्यक्तियों को सहायता प्रदान करने के निर्देश दिए हैं।