    फ्लाइट में स्मोकिंग करता पकड़ा गया 25 साल का युवक, मुंबई एयरपोर्ट पर पुलिस ने किया गिरफ्तार

    Updated: Sat, 27 Sep 2025 03:47 PM (IST)
    Updated: Sat, 27 Sep 2025 03:47 PM (IST)

    Mumbai Man arrested for Amoking मुंबई पुलिस ने फ्लाइट में स्मोकिंग करने के आरोप में 25 वर्षीय भव्य गौतम नामक एक व्यक्ति को गिरफ्तार किया। यह घटना छत्रपति शिवाजी महाराज अंतरराष्ट्रीय एयरपोर्ट पर हुई। आरोपी थाईलैंड के फुकेत से मुंबई आ रही फ्लाइट के शौचालय में धूम्रपान कर रहा था जिससे यात्रियों में दहशत फैल गई। क्रू मेंबर्स ने उसे रंगे हाथों पकड़ा।

    मुंबई की फ्लाइट में स्मोकिंग करते पकड़ा गया युवक। फाइल फोटो

    डिजिटल डेस्क, मुंबई। फ्लाइट में स्मोकिंग करने के जुर्म में मुंबई पुलिस ने एक व्यक्ति को गिरफ्तार किया है। यह घटना मुंबई के छत्रपति शिवाजी महाराज अंतरराष्ट्रीय एयरपोर्ट की है। 25 वर्षीय व्यक्ति फ्लाइट के शौचालय में बैठकर धूम्रपान कर रहा था।

    पुलिस के अनुसार, इस घटना से पूरी फ्लाइट में हड़ंकप मच गया था। फ्लाइट थाईलैंड के फुकेत से मुंबई आ रही थी, तभी अचानक शौचालय में से धुआं निकलने लगा। इसे देखने के बाद पैसेंजर्स बुरी तरह से डर गए और पूरी फ्लाइट में अफरा-तफरी मच गई।

    क्या है पूरा मामला?

    आरोपी की पहचान 25 वर्षीय भव्य गौतम के रूप में हुई है, जो साउथ मुंबई का निवासी है। मुंबई एयरपोर्ट पर फ्लाइट लैंड होते ही मुंबई पुलिस ने उसे गिरफ्तार कर लिया।

    मामले की जानकारी देते हुए मुंबई पुलिस ने बताया कि वो प्लेन की लैवेट्री में बैठकर सिगरेट पी रहा था। क्रू मेंबर्स ने उसे रंगे हाथों पकड़ा है। यह एविएशन नियमों का उल्लंघन है। नियमों के अनुसार, फ्लाइट में स्मोकिंग करना सख्त मना है। पुलिस ने मामला दर्ज कर लिया है और जरूरी कार्रवाई की जा रही है।

    (समाचार एजेंसी पीटीआई के इनपुट के साथ)

