'केवल 6 महीने बचे हैं', ममता बनर्जी की नींव हिला दूंगी वाले बयान पर भाजपा का पलटवार

डिजिटल डेस्क, नई दिल्ली। भाजपा ने मंगलवार को बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी पर आरोप लगाया कि उन्होंने राज्य में एक और विरोध मार्च निकालकर ''अराजकता की धमकी'' दी है और कहा कि उनके विशेष गहन संशोधन (एसआईआर) के प्रयास सफल नहीं होंगे।

भाजपा ने यह भी आरोप लगाया कि ममता बनर्जी एसआईआर प्रक्रिया में शामिल बूथ स्तर के अधिकारियों (बीएलओ) की मौत के संबंध में झूठ बोल रही हैं और तथ्यों को तोड़-मरोड़ रही हैं। साथ ही पूछा कि उनकी सरकार ने उन चुनाव अधिकारियों की पुलिस और शव परीक्षण रिपोर्ट क्यों नहीं प्रदान की ''जो ड्यूटी पर मरे''? इससे उनके परिवारों को उचित मुआवजे से वंचित किया गया।

भाजपा ने किया ममता बनर्जी पर हमला भाजपा के राष्ट्रीय प्रवक्ता प्रदीप भंडारी ने एक्स पर एक पोस्ट में कहा, ''ममता बनर्जी निराश हैं, अराजकता की धमकी दे रही हैं क्योंकि 'घुसपैठिए' अवैध घुसपैठियों की पहचान की जा रही है और एसआईआर में हटाया जा रहा है।''

बंगाल के लिए भाजपा के सह-प्रभारी अमित मालवीय ने बनर्जी पर हमला करते हुए उन्हें ''देखरेख करने वाली मुख्यमंत्री'' कहा और आरोप लगाया कि वह अब बीएलओ को धमकाने से राज्य के मुख्य चुनाव अधिकारी (सीईओ) को धमकाने तक पहुंच गई हैं। उनके अंतिम कार्यकाल में केवल छह महीने बचे हैं, अचानक वह सभी के भविष्य पर बड़ी अधिकारिता बन गई हैं! उनके पापों का घड़ा भर गया है। बीएलओ के प्रति उनकी सहानुभूति शून्य है और अगर ऐसा करना पड़े तो वह एसआईआर को बाधित कर देंगी। लेकिन वह सफल नहीं होंगी।''

ममता बनर्जी ने क्या कहा था? इससे पहले, ममता बनर्जी ने मंगलवार को चुनाव आयोग और भाजपा पर राज्य में चल रही एसआइआर प्रक्रिया को लेकर हमला किया और कहा कि भाजपा ''करोड़ों रुपये और सभी केंद्रीय एजेंसियों'' को तैनात कर सकती है, लेकिन ''फिर भी मुझे राजनीतिक रूप से नहीं हरा पाएगी।''