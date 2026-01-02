कर्नाटक के अधिकतर मतदाता मानते हैं कि चुनाव स्वतंत्र और निष्पक्ष होते हैं, यह सर्वेक्षण कांग्रेस को दे सकता है झटका

पीटीआई, बेंगलुरु। कर्नाटक सरकार की एक एजेंसी द्वारा किए गए अध्ययन में पाया गया है कि राज्य के चारों प्रशासनिक डिविजन के अधिकतर मतदाताओं का मानना है कि भारत में चुनाव स्वतंत्र और निष्पक्ष रूप से आयोजित किए जाते हैं और ईवीएम सटीक परिणाम देती हैं।

यह निष्कर्ष कांग्रेस द्वारा 'वोट चोरी' के खिलाफ चलाए जा रहे अभियान के संदर्भ में महत्वपूर्ण हैं, जिसका नेतृत्व पार्टी के शीर्ष नेता राहुल गांधी कर रहे हैं। इस मुहिम के तहत राहुल गांधी केंद्र में सत्तारूढ़ भाजपा और चुनाव आयोग को निशाना बना रहे हैं।

यह सर्वेक्षण कर्नाटक निगरानी एवं मूल्यांकन प्राधिकरण (केएमईए) द्वारा कराए गए अध्ययन का हिस्सा है। अगस्त 2025 की सर्वेक्षण रिपोर्ट हाल ही में सार्वजनिक की गई है। केएमईए योजना, कार्यक्रम निगरानी एवं सांख्यिकी विभाग के अधीन कार्य करता है और साक्ष्य-आधारित नीति निर्माण को बढ़ावा देने के लिए राज्य की सर्वोच्च संस्था है। यह अध्ययन कर्नाटक के मुख्य निर्वाचन अधिकारी द्वारा मतदाता शिक्षा एवं चुनावी भागीदारी कार्यक्रम के प्रभाव का आकलन करने के लिए किया गया था।