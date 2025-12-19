Language
    छत्तीसगढ़ के दंतेवाड़ा में बड़ी वारदात, दिनदहाड़े SDOP पर चाकू से हुआ हमला; दुर्ग से कर रहे थे पीछा

    By Prince Gourh Edited By: Prince Gourh
    Updated: Fri, 19 Dec 2025 11:55 PM (IST)

    छत्तीसगढ़ के दंतेवाड़ा में शुक्रवार को एक बड़ी वारदात हुई, जहां दिनदहाड़े एसडीओपी तोमेश वर्मा पर चाकू से हमला किया गया। सुकमा जिले के जगरगुंडा में पदस ...और पढ़ें

    Hero Image

    छत्तीसगढ़ के दंतेवाड़ा में बड़ी वारदात दिनदहाड़े SDOP पर चाकू से हुआ हमला (फोटो सोर्स- जेएनएन)

    डिजिटल डेस्क, नई दिल्ली। जिला मुख्यालय दंतेवाड़ा में दिनदहाड़े एक डीएसपी पर चाकू से हमला करने की सनसनीखेज वारदात शुक्रवार को हुई। घटना कलेक्टर कार्यालय के पास शहर के एचडीएफसी बैंक के सामने बैंक से पैसा निकालकर बाहर निकलते समय यह हमला हुआ। इस हमले में सुकमा जिले के जगरगुंडा में पदस्थ एसडीओपी तोमेश वर्मा घायल हो गए।

    उनके चेहरे के बांई तरफ चाकू से गहरी चोट आई है। हमले में घायल एसडीओपी तोमेश वर्मा को इलाज के लिए अस्पताल ले जाया गया। इसके पहले मौके पर मौजूद जवानों ने हमलावर को दबोचकर सड़क के डिवाइडर पर उसके हाथ बांध दिए।

    हमलावर पीछा करता हुआ दंतेवाड़ा आ पहुंचा

    हमलावर की पहचान दुर्ग निवासी रविशंकर साहू के तौर पर हुई है। उसके साथ एक युवती भी कार से आई हुई थी। हमलावर दुर्ग से सुकमा आकर एसडीओपी तोमेश वर्मा का लगातार पीछा करता हुआ दंतेवाड़ा आ पहुंचा। यहां मौका पाकर उसने चाकू से हमला कर दिया।

    बताया जाता है कि हमलावर एक युवती के साथ आया था। सरेराह हुई इस चाकूबाजी से इलाके में दहशत का माहौल बन गया है। प्रारंभिक जानकारी के अनुसार हमला पूर्व नियोजित तरीके से किया गया बताया जा रहा है। घटना के बाद पुलिस ने एक युवक और एक महिला को गिरफ्तार कर लिया है।

    पुलिस जांच में जुटी

    मामले को गंभीरता से लेते हुए दंतेवाड़ा पुलिस जांच में जुटी हुई है और हमले के पीछे की वजहों की पड़ताल की जा रही है। एडिशनल एसपी आरके बर्मन के मुताबिक हमलावर और घायल एसडीओपी के बीच दुर्ग में चल रहे अदालती केस की वजह से आपसी रंजिश चल रही थी। हमले की एक वजह यह भी बताई जा रही है। इलाके में पुलिस बल तैनात कर सुरक्षा बढ़ा दी गई है।

