Language
सब्सक्राइब करें
फोकस

Trending

    Move to Jagran APP
    pixelcheck
    विज्ञापन हटाएं सिर्फ खबर पढ़ें

    Video: गोधरा में लकड़ी के गोदाम में लगी भीषण आग, दमकलकर्मियों की सूझबूझ से टला बड़ा हादसा

    By Shubham Tiwari Edited By: Shubham Tiwari
    Updated: Fri, 21 Nov 2025 07:37 AM (IST)

    गुजरात के गोधरा शहर में शुक्रवार सुबह एक लकड़ी के गोदाम में भीषण आग लग गई। रॉयल होटल के पास स्थित गोदाम में शॉर्ट सर्किट के कारण आग लगी, दमकलकर्मियों की सूझबूझ से आग पर काबू पाया गया और एक बड़ा हादसा टल गया। आग में किसी के हताहत होने की खबर नहीं है।

    prefferd source google
    Hero Image

    गोधरा में लकड़ी के गोदाम में भीषण आग (स्क्रीनग्रैब- ANI)

    डिजिटल डेस्क, नई दिल्ली। गुजरात के गोधरा शहर में शुक्रवार तड़के एक बड़े लकड़ी के गोदाम में भीषण आग लग गई। सुबह-सुबह आग की ऊंची-ऊंची लपटें और घना धुआं दूर से ही दिखाई दे रहा था। सूचना पाकर मौके पर तीन फायर ब्रिगेड की गाड़ियां पहुंची। दो घंटे की कड़ी मशक्कत के बाद आग पर लगभग काबू पा लिया गया।

    विज्ञापन हटाएं सिर्फ खबर पढ़ें

    जानकारी के अनुसार, शुक्रवार सुबह रॉयल होटल के पास स्थित एक बड़े लकड़ी के गोदाम में भीषण आग लग गई। आग लगने से आसपास के लोगों में दहशत फैल गई। हालांकि, फायर ब्रिगेड की त्वरित कार्रवाई करते हुए आग पर काबू पा लिया। वरना बड़ा हादसा हो सकता था।

    शॉर्ट सर्किट की वजह से लगी आग

    शुरुआती जांच में आग का कारण शॉर्ट सर्किट बताया जा रहा है। गोदाम में बड़ी मात्रा में लकड़ी, प्लाईवुड और फर्नीचर सामग्री रखी थी, जिस कारण आग ने विकराल रूप धारण कर लिया था। गनीमत रही कि हादसे में किसी के हताहत होने की कोई खबर नहीं है।

    मौके पर पहुंची फायर बिग्रेड की टीम

    फायर ऑफिसर मुकेश चावड़ा ने बताया कि सुबह-सुबह हमें रॉयल होटल के पास लकड़ी के गोदाम में आग लगने की खबर मिली। लकड़ी होने की वजह से आग तेजी से फैल रही थी।आग बुझाने के लिए तीन फायर ब्रिगेड मौके पर पहुंचीं, आग अब लगभग पूरी तरह बुझ चुकी है, केवल कूलिंग का काम बाकी है।


    यह भी पढ़ें- ब्राजील में COP30 जलवायु सम्मेलन के मुख्य स्थल पर लगी आग, 13 लोग घायल; भारत समेत कई देशों के वार्ताकार थे मौजूद