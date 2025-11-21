Video: गोधरा में लकड़ी के गोदाम में लगी भीषण आग, दमकलकर्मियों की सूझबूझ से टला बड़ा हादसा

डिजिटल डेस्क, नई दिल्ली। गुजरात के गोधरा शहर में शुक्रवार तड़के एक बड़े लकड़ी के गोदाम में भीषण आग लग गई। सुबह-सुबह आग की ऊंची-ऊंची लपटें और घना धुआं दूर से ही दिखाई दे रहा था। सूचना पाकर मौके पर तीन फायर ब्रिगेड की गाड़ियां पहुंची। दो घंटे की कड़ी मशक्कत के बाद आग पर लगभग काबू पा लिया गया।

जानकारी के अनुसार, शुक्रवार सुबह रॉयल होटल के पास स्थित एक बड़े लकड़ी के गोदाम में भीषण आग लग गई। आग लगने से आसपास के लोगों में दहशत फैल गई। हालांकि, फायर ब्रिगेड की त्वरित कार्रवाई करते हुए आग पर काबू पा लिया। वरना बड़ा हादसा हो सकता था।

शॉर्ट सर्किट की वजह से लगी आग शुरुआती जांच में आग का कारण शॉर्ट सर्किट बताया जा रहा है। गोदाम में बड़ी मात्रा में लकड़ी, प्लाईवुड और फर्नीचर सामग्री रखी थी, जिस कारण आग ने विकराल रूप धारण कर लिया था। गनीमत रही कि हादसे में किसी के हताहत होने की कोई खबर नहीं है।