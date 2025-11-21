ब्राजील में COP30 जलवायु सम्मेलन के मुख्य स्थल पर लगी आग, 21 लोग घायल

Language
    By Jeet Kumar Edited By: Jeet Kumar
    Updated: Fri, 21 Nov 2025 06:39 AM (IST)

    ब्राजील में COP30 जलवायु सम्मेलन के मुख्य स्थल पर लगी आग (फोटो- एक्स)

    पीटीआई, बेलम। ब्राजील में संयुक्त राष्ट्र COP30 जलवायु शिखर सम्मेलन स्थल पर आग लग गई। पीटीआई के मुताबिक इस घटना में तेरह लोग घायल हुए हैं जिनका इलाज किया जा रहा है। जील के शहर बेलेम में COP30 जलवायु शिखर सम्मेलन के आयोजन स्थल के कुछ हिस्सों को गुरुवार को आग लगने की खबरों के बाद खाली कराया गया।

    संयुक्त राष्ट्र महासचिव एंटोनियो गुटेरेस घटनास्थल पर मौजूद थे

    आग के कारण हजारों लोगों को सुरक्षित स्थानों पर भागना पड़ा। बताया जा रहा है कि संयुक्त राष्ट्र महासचिव एंटोनियो गुटेरेस कार्यक्रम स्थल पर मौजूद थे और संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा एवं संरक्षा विभाग के सुरक्षा दल ने उन्हें तुरंत बाहर निकाल लिया।

    पर्यावरण मंत्री भूपेंद्र यादव भी वहीं थे मौजूद

    मंत्रालय के एक प्रवक्ता ने पीटीआई को बताया कि जब आग लगी तब भारत के पर्यावरण मंत्री भूपेंद्र यादव भी ब्लू जोन के अंदर भारतीय प्रतिनिधिमंडल के साथ मौजूद थे, लेकिन वह और अन्य अधिकारी सुरक्षित रूप से कार्यक्रम स्थल से बाहर निकल गए।

    आग लगने के कारण वार्ता अचानक रुक गई 

    संयुक्त राष्ट्र जलवायु बैठक (सीओपी30) ब्लू जोन में गुरुवार को आग लगने के कारण वार्ता अचानक रुक गई और प्रतिभागियों में दहशत फैल गई। एक अधिकारी ने बताया कि आग लगने के बाद कई लोगों का घटनास्थल पर ही ‘धुएं के कारण सांस लेने’ के कारण उपचार किया गया।

    ब्राजील के पर्यटन मंत्री ने घटनास्थल पर संवाददाताओं को बताया कि आग पर काबू पा लिया गया है और कोई हताहत नहीं हुआ है। सुरक्षा कर्मचारियों ने रॉयटर्स को बताया कि अलर्ट आयोजन स्थल के उस क्षेत्र में उत्पन्न हुआ, जहां राष्ट्रों और संगठनों के सार्वजनिक स्टैंड हैं, जिन्हें मंडप कहा जाता है।

    अधिकारियों ने बताया कि तेरह लोगों का धुएं के कारण सांस लेने पर मौके पर ही उपचार किया गया। उनकी स्थिति पर नजर रखी जा रही है और उन्हें उचित चिकित्सा सहायता प्रदान की गई है।